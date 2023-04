Rząd podkręca rozdawnictwo. Uczniom laptopy, a nauczycielom też coś

Rząd przedstawił założenia ustawy o wspieraniu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Ci pierwsi (czwartoklasiści) otrzymają bezpłatne laptopy, a ci drudzy – bony na ich zakup.

Bezpłatne laptopy dla uczniów

Na konferencji we Wrocławiu minister cyfryzacji Janusz Cieszyński i przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Mirosława Stachowiak-Różecka przedstawili założenia ustawy o wspieraniu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Jak poinformował przedstawiciel resortu cyfryzacji, jest to inicjatywa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Celem rządu jest wyrównywanie szans w dostępie do nowych technologii wykorzystywanych w procesie edukacji.

Zakup 394346 laptopów ma kosztować ponad miliard złotych. Środki na to mają pochodzić z Krajowego Programu Odbudowy (KPO). Zgodnie z założeniami ustawy, laptopy otrzymają wszyscy uczniowie klas czwartych w Polsce ze szkół publicznych i niepublicznych. Jak zaznaczają autorzy projektu, program wyposażania w laptopy uczniów klas IV powinien zostać w szkołach na stałe.

Musimy zabezpieczyć kolejne roczniki tak, aby nowoczesny sprzęt stał się stałym elementem polskiego systemu oświaty. W ostatnich latach dzięki działaniom Ministerstwa Edukacji i Nauki do polskich szkół trafił potężny zastrzyk nowych technologii, ten projekt to postawienie kropki nad i. Bardziej cyfrowa szkoła to także szansa na lepsze wejście młodych ludzi na rynek pracy, który wymaga dziś sprawnej obsługi komputera”.

– powiedział Janusz Cieszyński

W projekcie uwzględniono również mechanizm wnioskowania o sprzęt w przypadku różnic wynikających z rozbieżności między szacunkową a rzeczywistą liczbą uczniów w danej szkole.

Uczniowie przenoszą się z jednej placówki do drugiej, przeprowadzają się z rodzicami. Chcemy, żeby szkoły mogły wnioskować o sprzęt dla ucznia, który np. dołączył do danej szkoły już po tym, jak placówka zadeklarowała zapotrzebowanie.

– wyjaśniał minister cyfryzacji

Cieszę się, że mamy możliwość zaprezentowania poselskiego projektu, który trafi do polskich szkół. Realizujemy to, o czym młodzież dzisiaj marzy, na co liczą rodzice i nauczyciele. Metody nauczania ciągle się zmieniają, technologia ma coraz większe znaczenie w życiu codziennym, a jej rola zwiększa się z każdym dniem. Dzisiaj, bez nowoczesnych technologii i urządzeń, praca z dziećmi i dla dzieci przestaje być możliwa.

– dodała Mirosława Stachowiak-Różecka, przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Bon na laptopy dla nauczycieli

Ustawa przewiduje również możliwość przekazania nauczycielom szkół publicznych bonów o wartości 2500 zł brutto z przeznaczeniem na zakup laptopa. Nauczyciel będzie mógł zakupić dowolny sprzęt spełniający wymogi opisane w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki. Zainteresowani będą także mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu. W takim przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu.

W przypadku uczniów postawiliśmy na jednolity standard dla wszystkich w klasie, ale nauczyciele mają różne potrzeby i ustawa daje im możliwość wyboru takiego sprzętu, jaki najlepiej przyda im się w pracy. Dopuszczamy zarówno tradycyjne komputery przenośne, jak i sprzęt oparty o chmurę.

– powiedział minister Cieszyński

Ze względu na dostępność sprzętu, bony będą przyznawane w turach, a kryteria kwalifikacji w kolejnych rozdaniach określać będzie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Pierwsza partia trafi do nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia dla uczniów klas czwartych. Organ prowadzący szkołę lub placówkę będzie mógł złożyć wniosek o bon dla uprawnionego nauczyciela przez platformę, która zostanie udostępniona przez resort cyfryzacji.

Chcemy wykorzystać mechanizm podobny do tego, który zastosowaliśmy przy dofinansowaniu zakupów dekoderów i telewizorów. W programie będzie mógł wziąć udział każdy sklep z elektroniką – ich lista będzie zamieszczona na stronach Ministerstwa Cyfryzacji.

– wyjaśnił Janusz Cieszyński

Nauczyciel będzie mógł otrzymać bon na zakup sprzętu raz na 5 lat. Sprzęt będzie objęty okresem trwałości, co oznacza, że przez trzy lata od zakupu nie będzie można go sprzedać. Bonu nie będzie można wymienić na gotówkę.

Źródło zdjęć: Grabowski Foto / Shutterstock.com, Shutterstock, Cyfryzacja KPRM

Źródło tekstu: Cyfryzacja KPRM