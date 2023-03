Polacy nie sprzedadzą darmowych laptopów. Jest zabezpieczenie

Jesienią tego roku 370 tys. uczniów czwartych klas szkół podstawowych otrzyma na własność przenośne komputery. W związku z tym wydarzeniem zaczęły się pojawiać głosy, że część rodziców będzie próbowała odsprzedać te urządzenia. Pojawił się więc pomysł, jak można w prosty sposób temu zaradzić.

– powiedział Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa

Na rządowej stronie internetowej możemy przeczytać, że grawerunek w postaci wizerunku orła (godło Rzeczypospolitej Polskiej) i napisu Rzeczpospolita Polska zostanie umieszczony wewnątrz obudowy laptopa, po lewej lub po prawej stronie touchpada. Wygrawerowany znak i napis muszą być czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

– dodał Janusz Cieszyński

Zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej, laptopy będą miały – oprócz zabezpieczenia w postaci graweru – naklejkę z logo Unii Europejskiej oraz informacją o tym, że urządzenie zostało zakupione w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży to jeden z fundamentów nowoczesnego społeczeństwa, dla którego wiedza stanowi podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego. Zakupione komputery zostaną dostarczone bezpośrednio do organów prowadzących szkoły. W tym roku komputery trafią także do nauczycieli, a prawo do otrzymania sprzętu zostanie zagwarantowane na kolejne lata.