Rząd stawia na swoim. Skargi w sprawie laptopów odrzucone

Rząd chce, aby we wrześniu każdy czwartoklasista otrzymał własnego laptopa do nauki i to całkowicie za darmo. Jednak aby było to możliwe, konieczny jest zakup sprzętu, a to z kolei oznacza przetarg. Niektóre firmy zgłosiły zarzuty do przedstawionych przez rząd warunków, ale na niewiele się to zdało.

W kwestii doboru urządzeń władza pozostaje nieugięta i nie będzie słuchać zażaleń. Zakupi dokładnie taki sprzęt, jaki pierwotnie zakupić zaplanowano, bez żadnych korekt.

Laptop dla czwartoklasisty według warunków rządu

W sumie rząd musi zakupić około 375 tys. laptopów, na co przygotowano kwotę w wysokości miliarda złotych. Zakup i dystrybucję urządzeń zlecono Centrum Obsługi Administracji Rządowej, które rozpisało też przetarg. Jednak warunki nie wszystkim się spodobały.

Część firm zgłosiła swoje zarzuty co do konkretnych wytycznych, ale te zostały odrzucone przez Krajową Izbę Odwoławczą — informuje Dziennik Gazeta Prawna.

W sumie odwołania wniosło pięć firm, ale do Krajowej Izby Odwoławczej trafiły ostatecznie dwa wnioski. Jeden złożyła firma GoCloud Polska sp. z o.o., a drugi Advanced Micro Devices (Poland) sp. z o.o., czyli po prostu AMD. Wyrok zapadł w miniony poniedziałek. Oba odwołania zostały oddalone, co oznacza, że przetarg na zakup laptopów dla czwartoklasistów odbędzie się według takich wytycznych, jakie przedstawił rząd.

Jakie warunki nie spodobały się firmom? Między innymi sprawdzanie wydajności zamawianych laptopów za pomocą testu CrossMark. AMD domagało się uznania testu PCMark, a później dopuszczenia go jako drugiego wariantu. Wszystko dlatego, że w PCMarku układy AMD uzyskują lepsze wyniki. Krajowa Izba Odwoławcza słusznie uznała, że nie da się porównywać wyników z dwóch różnych programów.

Z kolei GoCloud Polska sp. z o.o. chciało, aby do przetargu dopuszczono Chromebooki. Ten wniosek również został odrzucony, ponieważ do pełnej funkcjonalności wymagają one połączenia z Internetem. Tymczasem Centrum Obsługi Administracji Rządowej chciało, aby laptopy działały w pełni także bez Internetu.

Źródło zdjęć: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Dziennik Gazeta Prawna