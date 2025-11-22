MIT pozyskuje wodę z powietrza ultradźwiękami. To przełom
Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology opracowali przełomowe urządzenie, które wykorzystuje fale ultradźwiękowe do pozyskiwania pitnej wody z wilgoci zawartej w powietrzu. Technologia znacząco przyspiesza proces ekstrakcji wody – z kilku godzin do zaledwie kilku minut.
Naukowcy nie mają wątpliwości — ta technologia to przełom godny najwyższych nagród
Dotychczasowe systemy zbierania wody z atmosfery polegały na materiałach absorbujących wilgoć, które następnie musiały być podgrzewane energią słoneczną, aby odparować i skondensować wodę. Ten proces był energochłonny i czasochłonny, często trwając od kilku godzin do całych dni.
Zespół pod kierunkiem Ikry Iftekhar Shuvo i Svetlany Boriskiny z Wydziału Inżynierii Mechanicznej MIT zaprojektował ultradźwiękowy aktuator w kształcie płaskiej ceramicznej płyty. Urządzenie emituje fale ultradźwiękowe o częstotliwości powyżej 20 kiloherców, które precyzyjnie rozrywają słabe wiązania między cząsteczkami wody a materiałem sorbującym.
Woda zostaje na swój sposób "wytrząsana" w postaci kropelek, które spływają przez dysze do zbiorników.Wydajność nowej metody jest 45 razy wyższa niż w przypadku tradycyjnych systemów opartych na cieple słonecznym. Urządzenie może być zasilane małym ogniwem fotowoltaicznym, które jednocześnie działa jako czujnik wykrywający nasycenie materiału wilgocią.
Badacze przewidują, że praktyczny system domowy mógłby mieć rozmiar okna i prowadzić wielokrotne cykle absorpcji i ekstrakcji wody w ciągu dnia. Technologia mogłaby stać się rozwiązaniem problemu dostępu do czystej wody pitnej dla społeczności na obszarach pustynnych i regionów pozbawionych tradycyjnych źródeł słodkiej wody. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Communications.