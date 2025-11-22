MIT pozyskuje wodę z powietrza ultradźwiękami. To przełom

Naukowcy nie mają wątpliwości — ta technologia to przełom godny najwyższych nagród

Dotychczasowe systemy zbierania wody z atmosfery polegały na materiałach absorbujących wilgoć, które następnie musiały być podgrzewane energią słoneczną, aby odparować i skondensować wodę. Ten proces był energochłonny i czasochłonny, często trwając od kilku godzin do całych dni.​

Zespół pod kierunkiem Ikry Iftekhar Shuvo i Svetlany Boriskiny z Wydziału Inżynierii Mechanicznej MIT zaprojektował ultradźwiękowy aktuator w kształcie płaskiej ceramicznej płyty. Urządzenie emituje fale ultradźwiękowe o częstotliwości powyżej 20 kiloherców, które precyzyjnie rozrywają słabe wiązania między cząsteczkami wody a materiałem sorbującym.​

Woda zostaje na swój sposób "wytrząsana" w postaci kropelek, które spływają przez dysze do zbiorników.​Wydajność nowej metody jest 45 razy wyższa niż w przypadku tradycyjnych systemów opartych na cieple słonecznym. Urządzenie może być zasilane małym ogniwem fotowoltaicznym, które jednocześnie działa jako czujnik wykrywający nasycenie materiału wilgocią.​