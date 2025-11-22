Nauka

MIT pozyskuje wodę z powietrza ultradźwiękami. To przełom

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology opracowali przełomowe urządzenie, które wykorzystuje fale ultradźwiękowe do pozyskiwania pitnej wody z wilgoci zawartej w powietrzu. Technologia znacząco przyspiesza proces ekstrakcji wody – z kilku godzin do zaledwie kilku minut.​

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 14:57
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
MIT pozyskuje wodę z powietrza ultradźwiękami. To przełom

Naukowcy nie mają wątpliwości — ta technologia to przełom godny najwyższych nagród

Dotychczasowe systemy zbierania wody z atmosfery polegały na materiałach absorbujących wilgoć, które następnie musiały być podgrzewane energią słoneczną, aby odparować i skondensować wodę. Ten proces był energochłonny i czasochłonny, często trwając od kilku godzin do całych dni.​

Dalsza część tekstu pod wideo

Zespół pod kierunkiem Ikry Iftekhar Shuvo i Svetlany Boriskiny z Wydziału Inżynierii Mechanicznej MIT zaprojektował ultradźwiękowy aktuator w kształcie płaskiej ceramicznej płyty. Urządzenie emituje fale ultradźwiękowe o częstotliwości powyżej 20 kiloherców, które precyzyjnie rozrywają słabe wiązania między cząsteczkami wody a materiałem sorbującym.​

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Panel solarny KONNER & SOHNEN KS SP60W-3
Panel solarny KONNER & SOHNEN KS SP60W-3
0 zł
591 zł - najniższa cena
Kup teraz 591 zł
Panel solarny SWITCHBOT W3303400
Panel solarny SWITCHBOT W3303400
0 zł
144.03 zł - najniższa cena
Kup teraz 144.03 zł
Panel fotowoltaiczny ECOFLOW 100W
Panel fotowoltaiczny ECOFLOW 100W
0 zł
649 zł - najniższa cena
Kup teraz 649 zł
Advertisement

Woda zostaje na swój sposób "wytrząsana" w postaci kropelek, które spływają przez dysze do zbiorników.​Wydajność nowej metody jest 45 razy wyższa niż w przypadku tradycyjnych systemów opartych na cieple słonecznym. Urządzenie może być zasilane małym ogniwem fotowoltaicznym, które jednocześnie działa jako czujnik wykrywający nasycenie materiału wilgocią.​

Badacze przewidują, że praktyczny system domowy mógłby mieć rozmiar okna i prowadzić wielokrotne cykle absorpcji i ekstrakcji wody w ciągu dnia. Technologia mogłaby stać się rozwiązaniem problemu dostępu do czystej wody pitnej dla społeczności na obszarach pustynnych i regionów pozbawionych tradycyjnych źródeł słodkiej wody.​ Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Communications.​

Image
telepolis
ultradźwięki MIT Ikra Iftekhar Shuvo Svetlana Boriskina
Zródła zdjęć: MIT
Źródła tekstu: MIT, Nature Communications, oprac. wł