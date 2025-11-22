Idą zmiany w tabletach. Tej technologii wkrótce już nie będzie

Tablety, tak jak inne urządzenia, również przechodzą przemiany technologiczne. Według najnowszych prognoz, wkrótce czeka nas spory przełom.

OLED przejmuje rynek tabletów

Od roku 2024, większość smartfonów wchodzących na rynek posiada ekrany OLED, które zastąpiły panele LCD.

Taki trend ma również nadejść w kontekście tabletów. Jak podaje firma analityczna Omdia, w 2026 roku panele OLED wyprą ich odpowiedniki LCD. W roku 2025 według prognoz Omdia, sprzeda się około 297,4 miliona egzemplarzy tabletów (jest to 8 proc. więcej niż w 2024 r.). Natomiast w 2026 r. liczba ta wzrośnie do 301,5 mln – i po raz pierwszy około połowa z nich będzie posiadała panele OLED.

Firma Omdia uważa, że to właśnie przeskok na OLED-y będzie napędzał wzrost sprzedaży. Powodami tego są oczywiście znacznie lepsza jakość obrazu, w tym obsługa szerszych palet barw (DCI-P3 lub Rec.2020) czy też zgodność z HDR.

Duzi producenci paneli, w tym TCL CSOT, BOE i Visionox oraz Samsung Display budują nowe linie produkcyjne 8.6G, które będą mieć wystarczająco dużo mocy przerobowych, aby spod ich taśm wyszły miliony paneli OLED rocznie.