Tajwan pozostanie bezkarny. Kupczy się chipami

Ty mi dasz chipy, a ja Cię nie dojadę

Tajpej i Waszyngton osiągnęły „konsensus”, w którym Tajwan wspiera rozwój amerykańskiego przemysłu chipów w zamian za zmniejszenie ceł. Oświadczenia Wu dotyczą bieżących negocjacji handlowych między Tajwanem a Stanami Zjednoczonymi.

Obecnie eksport tajwański podlega 20-procentowym cłom, znacznie poniżej planowanych 32-procentowych stawek, ale 5 punktów procentowych wyżej niż wobec Japonii czy Korei Południowej. Sektor chipów jest zwolniony z tych ceł.

Tajwan zobowiązuje się przy tym się do inwestycji w wysokości około 400 miliardów dolarów w Stanach Zjednoczonych. Według dwóch osób zaznajomionych z projektem umowy, rozmiar tego zobowiązania plasuje się między kwotami uzgodnionymi z Japonią (550 miliardów) a Koreą Południową (350 miliardów).

W przeciwieństwie jednak to Japonii i Korei nie jest tutaj mowa o jakichś nowych działaniach, tylko o inwestycjach od dawna planowanych czy wręcz nawet realizowanych. Sam Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), producent około 90 procent światowych zaawansowanych chipów, już zobowiązał się do inwestycji 165 miliardów dolarów w Arizonie, obejmujących zarówno centrum R&D, jak i kompletne linie produkcyjne.