Samsung szykuje inteligentne okulary. Bez ekranu, ale w niskiej ceni

Wydaje się, że po smartfonach, tabletach, smartwatchach i inteligentnych obrączkach przyszedł czas na kolejną kategorię smart urządzeń. Mowa o okularach. Takie w swojej ofercie ma już między innymi firma Ray Ban. Tymczasem już w przyszłym roku może zadebiutować też model Samsunga.

Dalsza część tekstu pod wideo

Samsung szykuje okulary

Według najnowszych, nieoficjalnych informacji, pierwsze inteligentne okulary Samsunga mają zadebiutować już w 2026 roku. Oznaczenie modelu sugeruje, że to całkowicie nowa linia produktowa, na którą Koreańczycy mocno stawiają i zamierzają ją rozwijać w przyszłości.

O samym urządzeniu nie wiadomo wiele. Z plotek wynika, że inteligentne okulary będą wyposażone w Wi-Fi, Bluetooth oraz kamerę. Nie będą miały łączności 5G, więc konieczne będzie połączenie ich ze smartfonem. Dodatkowo mają mieć soczewki, które będą się automatycznie przyciemniać w jaśniejszych warunkach, np. po wyjściu na zewnątrz.

Oczywiście nie zabraknie w nich sztucznej inteligencji, prawdopodobnie Google Gemini. Dzięki niej możliwe ma być wydawanie poleceń głosowych oraz otrzymywanie w odpowiedzi takich samych komunikatów bez konieczności zastosowania ekranu. Cena ma być na tyle atrakcyjna, aby produkt był w zasięgu wielu osób. To może oznaczać niższą kwotę niż 379 dolarów za wspominane okulary Ray Ban.