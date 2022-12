MeerKAT dołącza do Breakthrough Listen. Poszuka życia poza Ziemią

Naukowcy z Breakthrough Initiatives intensyfikują swoje wysiłki w ramach programu Listen. Do dotychczasowych poszukiwań życia pozaziemskiego dołączy teraz jeden z największych radioteleskopów na południowej półkuli.

Ciekawość ludzka nie zna granic i jest głównym motorem napędowym nauki właściwie od początków istnienia człowieka. To ciekawość sprawiła, że człowiek zwiedził całą Ziemię i sprawdził, co jest za każdym pagórkiem. To ciekawość zaprowadziła człowieka na inne kontynenty i pozwoliła odkryć inne kultury. I to ciekawość w końcu prowadzi naukowców, którzy poszukują życia pozaziemskiego.

Breakthrough Listen - inicjatywa, która odkryje życie pozaziemskie

Życia pozaziemskiego można szukać na wiele sposobów. Odwiedzenie przez człowieka każdej planety byłoby ciężkie do zrealizowania, dlatego też naukowcy z Breakthrough Initiatives postanowili na obserwację za pomocą radioteleskopów. Do tej pory w ramach programu Breakthrough Listen, korzystano z dwóch: Green Bank Telescope (GBT) w USA i Parkes Telescope w Australii. Teraz inicjatywę wesprze również trzeci instrument optyczny. Mowa tu o MeerKAT z Republiki Południowej Afryki. O sprawie poinformowało SARAO w informacji prasowej.

Przeszukanie ponad miliona pobliskich gwiazd zajmie nam zaledwie dwa lata. MeerKAT zapewni nam możliwość wykrycia nadajnika podobnego do najjaśniejszych radiolatarni na Ziemi z odległości 250 lat świetlnych w naszym rutynowym trybie obserwacyjnym

- wyznał dr Cherry Ng, naukowiec z Breakthrough Initiatives.

Breakthrough Listen jest inicjatywą zapoczątkowaną w 2015 roku, lecz teraz nabierze większego rozpędu. To za sprawą teleskopu MeerKAT, jednego z największych radioteleskopów na południowej półkuli. Instrument może jednocześnie obserwować do 64 obiektów i jest zaopatrzony w technologie pozwalające na ignorowanie dźwięków wytwarzanych przez np. satelity wokół Ziemi.

Źródło zdjęć: SARAO

Źródło tekstu: SARAO