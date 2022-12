Żelazny potwór spadł na Ziemię. Naukowcy zaskoczeni odkryciem

Naukowcy zbadali skład chemiczny meteorytu, który w 2020 roku spadł na terenie Somalii. Okazało się, że zawierał dwa pierwiastki niespotykane naturalnie na Ziemi.

Meteoryty próbują uderzyć w Ziemię niemal codziennie. Większość z nich nie ma szans z naszą atmosferą, a inne spadają zwykle do oceanów, gdyż te pokrywają większą część naszej planety. Zdarzają się jednak przypadki, gdy meteoryt przetrwa i ląduje na suchym lądzie.

Meteoryt zawierał dwa minerały niespotykane na Ziemi

Naukowcy z University of Alberta zbadali meteoryt El Ali, który w 2020 roku został odnaleziony w Somalii i jest jednym z największych, które do tej pory znaleziono. Do ich dyspozycji został oddany mały, 70 gramowy kawałek (choć cały meteoryt ma 2 metry szerokości i waży 15 ton), który pozwolił na wykrycie dwóch niezwykłych minerałów. Co ciekawe, na co dzień nie występują one naturalnie na powierzchni Ziemi. Mowa tu o elaliicie o wzorze Fe2+ 8 Fe3+(PO 4 )O 8 ) i elkinstantonicie o wzorze Fe 4 (PO 4 ) 2 O.

Nazwa pierwszego minerału pochodzi bezpośrednio od El Ali, czyli nazwy samego meteorytu. Z kolei drugi z nich, elkinstantonit wziął swoją nazwę od profesor Elkins-Tanton z Uniwersytetu Stanowego w Arizonie, która zajmuje się realizacją projektu NASA o nazwie "Psyche".

Obiekt odnaleziony w Somalii w 2020 roku został sklasyfikowany jako meteoryt żelazny IAB, gdyż składa się w niemal w 90% z żelaza i niklu. Jednak oprócz tego, znaleziono tam dwa, wcześniej wspomniane minerały, które nie znajdują się naturalnie na Ziemi. Jednak ich szybka identyfikacja była możliwa ze względu na to, że jeszcze w latach 80. XX wieku udało się je stworzyć syntetycznie w warunkach laboratoryjnych.

To jednak może nie być koniec niespodzianek, które skrywa meteoryt El Ali. Naukowcy wskazują na możliwość występowania w meteorycie kolejnego minerału, którego próżna szukać na Ziemi w warunkach naturalnych. Potwierdzenie tego wymagałoby kolejnych próbek skały, lecz ich zdobycie może okazać się nie takie proste. Meteoryt został już przeniesiony do Chin w celu znalezienia kupca.

