Kobiety mają lepszą sprawność umysłową podczas miesiączki

O tym jak trudna potrafi być miesiączka wie przynajmniej połowa naszego społeczeństwa. Ale badania naukowe pokazują, że są też konkretne zalety początku cyklu menstruacyjnego. Ważne chociażby dla sportowczyń.

Kobiety osiągają lepsze wyniki w testach kognitywnych podczas menstruacji, wynika z najnowszych badań. Początek cyklu oznacza dla nich lepszą sprawność umysłową i popełnianie mniej błędów. Może to mieć przełożenie chociażby na sportowczynie, które mogą w tym czasie osiągać lepsze wyniki.

Badania przeprowadzone przez Institute of Sport, Exercise and Health (ISEH) z University College London wykazały, że czas reakcji, dokładność i dbałość o szczegóły były zwiększone u kobiet podczas menstruacji. Wyniki te podważają między innymi obecne hipotezy dotyczące tego, jak kobiety radzą sobie podczas miesiączki.

To nie koniec badań

Badanie, opublikowane w czasopiśmie Neuropsychologia, obejmowało dwa elementy: analizę danych od 241 uczestników (w tym, w celach porównawczych, 96 mężczyzn i 47 kobiet, które nie miesiączkowały regularnie ze względu na antykoncepcję), którzy ukończyli zestaw testów poznawczych w odstępie dwóch tygodni oraz gromadzenie danych dotyczących czasu reakcji i błędów. Dodatkowo osoby biorące udział w badaniu odnotowywały swój nastrój oraz ewentualne objawy miesiączkowania. Całość wsparto także aplikacjami do obserwacji cyklu, dzięki czemu można było lepiej oszacować w której fazie cyklu znajdowały się kobiety biorące udział w badaniu.

Same testy natomiast obejmowały czas reakcji, uwagę, zdolność odnoszenia się do informacji wizualnych i przewidywanie, kiedy coś może się wydarzyć, i zostały zaprojektowane tak, aby naśladować procesy umysłowe podczas uprawiania sportu. W efekcie okazało się, że kobiety, które regularnie miesiączkowały, osiągały lepsze wyniki podczas menstruacji w porównaniu z jakąkolwiek inną fazą cyklu, wykazując szybsze czasy reakcji i popełniając mniej błędów. Co ciekawe, uczestniczki zgłaszały przy tym gorsze samopoczucie i twierdziły, że miało to negatywny wpływ na ich wynik.

Jak wskazują autorzy badania, pomysł na badanie powstał po rozmowach z piłkarkami i ich trenerami. Były to testy poznawcze na zamówienie, które miały naśladować wymagania stawiane mózgowi podczas gry oraz zbadać właśnie wpływ cyklu menstruacyjnego na wyniki tych testów. Naukowcy z ISEH wskazują jednak, że ich nieco zaskakujące odkrycie to także pretekst do dalszych badań w tej dziedzinie, ale i do innego spojrzenia na możliwość osiągania najlepszych wyników w sporcie przez kobiety.

