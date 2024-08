Tajemnica kamiennego kręgu rozwiązana. Rodzi kolejne pytania

Najlepiej znany kamienny krąg, czyli Stonehenge, jest pełen zagadek. Jedna z nich właśnie została rozwiązana.

Kolosalna struktura z kamieni w Wiltshire w Anglii odsłoniła jedną ze swoich tajemnic. Naukowcom udało się określić, skąd pochodzi ołtarz, znajdujący się w centrum konstrukcji. To miejsce nie zostało jeszcze wskazane dokładnie na mapie, ale specjaliści są już pewni, że to kamień ze Szkocji, a nie z Walii, jak wcześniej sądzono.

Pochodzenie kamiennego bloku udało się określić dzięki szczegółowej analizie jego składu. Są w nim „ziarna” mające od miliarda do dwóch miliardów lat, a także minerały datowane na 450 milionów lat. Unikatowa sygnatura skały pozwoliła określić, że została pozyskana w Szkocji w rejonie basenu osadowego Orkadów.

700 kilometrów, 6 ton kamienia i neolityczny transport

Mamy więc odpowiedź na ważne pytanie i kolejne pytania same pchają się na usta. Kamień, o który mowa, to nie jest jakiś drobiazg, którym można puszczać kaczki na jeziorze. To blok o wadze szacowanej na 6 ton.

Został przewieziony lub przeniesiony około 2600 roku przed naszą erą. Przebył odległość około 750 kilometrów od miejsca, gdzie został pozyskany – z północnowschodniej Szkocji do południowozachodniej Anglii. Jak udało się to osiągnąć? Na razie naukowcy nie mają pojęcia. Podejrzewają, że przybył na statku płynącym dookoła wyspy. To z kolei oznacza, że neolityczne społeczeństwo w tych okolicach miało wysoki poziom organizacji i rozwiniętą sieć handlową. I mnóstwo samozaparcia.

Na pewno nie dokonano tego z dnia na dzień. Stonehenge był budowany między 5 i 2 tysiącami lat przed naszą erą. Bramy, czy też łuki, zostały zbudowane z piaskowca krzemionkowego, który najprawdopodobniej pochodzi z Anglii. Sa tu także mniejsze bloki specyficznego wapienia o szarobłękitnym zabarwieniu, pochodzące najpewniej z Walii (taka skała występuje także w Belgii).

Pomijając aspekty techniczne, wciąż nie do końca wiadomo, czy Stonehenge w swoich czasach był miejscem kultu, obserwatorium astronomicznym, czy może jednym i drugim.

