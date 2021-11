Dokonał się przełom w budowie komputera kwantowego?

IBM ogłosił, że udało mu się dokonać przełomu w budowie procesora kwantowego. Firma podwoiła liczbę kubitów w porównaniu z dotychczasowymi konstrukcjami.

Komputer kwantowy to coś, nad czym pracują najtęższe umysły naszego świata. Nie jest to rozwiązanie, które w przyszłości trafi do naszych domów. Prawdopodobnie niespecjalnie interesuje też graczy. Faktem natomiast jest, że obliczenia wykonywane za pomocą komputerów kwantowych mogą w niewiarygodny sposób przełożyć się na rozwój nauki. Problem polega na tym, że budowa takiego komputera jest niezwykle trudna.

Najmocniejszy procesor kwantowy

IBM twierdzi, że udało mu się dokonać przełomu, który zbliża nas do stworzenia pełnoprawnego, funkcjonalnego komputera kwantowego. Firma w najnowszym oświadczeniu przyznaje, że zbudowana procesor o nazwie Dubbed Eagle, który składa się z aż 127 kubitów. To dwa razy więcej niż dotychczas najlepsze pod tym względem układy. Wcześniej IBM zbudował procesor z 65 kubitami, a w Chinach znajduje się komputer z 60 kubitami. Podobną liczbą może pochwalić się Google.

Niestety, technologia kwantowa nie pozwala w prosty sposób zwiększać liczby kubitów w celu osiągnięcia lepszych efektów. Aby to zrobić, naukowcy musieli dokonać wielu zmian w architekturze komputera. Firmie IBM udało się między innymi zredukować błędy, które pojawiają się w momencie zwiększania liczby kubitów. Wszystkie one działają wspólnie i są ze sobą połączone za pomocą specjalnych złączy. Te pozwalają im wymieniać się informacjami i w ten sposób zmniejszyć ryzyko ewentualnych błędów.

Dzięki takim osiągnięciom zbliżamy się do momentu, w którym komputery kwantowe rzeczywiście mogą być dla nas użyteczne. Docelowo mają one rozwiązywać problemy, które dla normalnych PC-tów nie są możliwe do rozwiązania. Do tego potrzeba jednak dużo, dużo większej liczby kubitów. IBM już w przyszłym roku chce zaprezentować komputer składający się z 433 kubitów, a w 2023 roku nawet 1121 kubitów.

Źródło zdjęć: IBM

Źródło tekstu: IBM