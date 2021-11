Znaleziono minerał, który nie powinien występować na powierzchni Ziemi

Naukowcy znaleźli niezwykle rzadki minerał, który w teorii nie powinien naturalnie występować na Ziemi, a jedynie głęboko pod jej powierzchnią.

Naukowcy znaleźli w Botswanie diament, który skrywa w sobie bardzo rzadki minerał, który — jak do tej pory sądzono — nie powinien naturalnie występować na powierzchni Ziemi. Chodzi o perowskit z krzemianu wapnia (CaSiO3), który określany jest mianem davemaoite. Nazwa ta pochodzi o geofizyka H-kwanga (Dave) Mao.

Naukowcy potwierdzili istnienie rzadkiego minerału

Perowskit krzemianu wapnia (CaSiO3) to inna forma występowania wollastonitu. Powstaje on pod wpływem bardzo wysokiego ciśnienia i ogromnej temperatury i dlatego występuje pod powierzchnią Ziemi. Niestety, rozbija się na inne minerały, gdy ciśnienie spada i dlatego jest tak trudny do zaobserwowania. Tym razem się to udało, ponieważ perowskit został uwięziony w diamencie. Naukowcy podejrzewają, że stało się tak w momencie formowania się diamentu, mniej więcej 660 kilometrów pod powierzchnią Ziemi.

Odkrycie Davemaoite było niespodzianką.

- powiedział Oliver Tschauner, główny mineralog na Uniwersytecie Nevada.

Jak naukowcy określili, że we wnętrzu diamentu znajduje się właśnie Perowskit krzemianu wapnia? Użyli do tego metody znanej jako dyfrakcja rentgenowska, w której skupia się silnie promienie rentgenowskie w jednym, precyzyjnym punkcie, dzięki czemu (na podstawie kąta i intensywności odbijanego światła) można określić, co dokładnie znajduje się w środku. W tym przypadku davemaoite miał zaledwie kilka mikrometrów, więc przy zastosowaniu innej metody badawczej mógłby zostać pominięty.

Tym samym naukowcy potwierdzili istnienie perowskitu krzemianu wapnia (CaSiO3). Ich praca została opublikowana 11 listopada w czasopiśmie naukowym Science.

