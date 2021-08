Powstały kryształy czasowe? To może być odkrycie naszych czasów

Naukowcy, za pomocą komputera kwantowego Google, mogli stworzyć kryształy czasowe. Jeśli się to potwierdzi, to może to być największe odkrycie naukowe naszych czasów!

Zespół naukowców z uniwersytetów Princeton oraz Stanford, we współpracy z Google i przy wykorzystaniu ich komputera kwantowego, prawdopodobnie stworzył kryształy czasowe. Na razie ich praca została opublikowana w formie przeddruku, co oznacza, że nie została jeszcze zrecenzowana i oceniona. Jeśli zostanie potwierdzona, to być może jesteśmy świadkami największego odkrycia naszych czasów, które w przyszłości pozwoli na dalsze odkrycia, rodem z filmów sci-fi.

Czym są kryształy czasowe?

Wyjaśnienie czym są kryształy czasowe, nie jest zadaniem łatwym. Dlatego posłużę się pewnymi uproszczeniami. Przede wszystkim ich koncepcja została stworzona w 2012 roku przez amerykańskiego fizyka i laureata nagrody Nobla - Franka Wilczka. Jego zdaniem mogą istnieć nietypowe kryształy, w których atomy będą w stanie podstawowym, ale ich struktura będzie zmieniać się okresowo w czasie. To nowa faza materii.

Weźmy na przykład płatek śniegu - jak tłumaczy serwis The Next Web. Kryształy czasowe to takie płatki śniegu, które co chwile zmieniają swój stan w stałych cyklach. W jednej sekundzie są 7-ramienne, aby w kolejne przejść w stan 10-ramienny. Cykl ten bez przerwy się powtarza. Jednocześnie kryształy czasowe nie tracą ani nie zużywają do tego energii. Nie popadają w entropię. To jak mieć ciastko, zjeść ciastko i za chwilę znowu mieć ciastko, aby zaraz ponownie je zjeść - i tak bez końca. A to wszystko może dziać się w odizolowanym systemie.

Co to oznacza?

Na razie niewiele. Po pierwsze, stworzenie kryształów czasowych musi zostać potwierdzone. Po drugie, chociaż może to być największe odkrycie naszych czasów, to będzie dopiero małym kroczkiem, który może doprowadzić do dalszych, rewolucyjnych odkryć. Kryształy czasowe mogą pośrednio przyczynić się do zrealizowania wizji, które do tej pory były domeną gatunku sci-fi. Mowa o teleportacji, napędach warp czy nowych sposobach pozyskiwania energii, bez konieczności spalania paliw. Chociaż dużo bardziej realistyczne wydaje się stworzenie nowych lekarstw, szczepionek, nawozów czy usprawnienia akumulatorów oraz baterii.

Wszystko to sprowadza się do możliwości stworzenia zaawansowanych komputerów kwantowych. Aktualnie są one trudne do zbudowania, trudne do utrzymania, a uzyskiwane za ich pomocą wyniki trudne do zinterpretowania. To dlatego, że kubity zachowują się inaczej, gdy są obserwowane i inaczej, gdy są pozostawione same sobie. Tymczasem kryształy czasowe są w teorii spójne i umieszczenie ich w komputerach kwantowych rozwiązałoby wiele problemów. Oczywiście nadal w tym wszystkim więcej jest pytań niż odpowiedzi, ale jeśli istnienie kryształów czasowych rzeczywiście jest możliwe, to potencjalnie otwierają się przed ludzkością zupełnie nowe możliwości.

