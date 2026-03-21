Co ile powinno się prać pościel? Dermatolog wyjaśnia częsty błąd

Częsta zmiana pościeli jest ważna, ale inne aspekty też mają znaczenie

Przeciętny Amerykanin wymienia pościel co 24 dni. Z kolei w Wielkiej Brytanii 24% ankietowanych w sondażu portalu time4sleep przyznało, że pierze pościel co 3–4 tygodnie. Czy to wystarczająco?

Odpowiedź brzmi: zdecydowanie nie. W wypowiedzi dla portalu Tom's Guide dermatolog Shamsa Kanwal powiedziała, że powinniśmy starać się zmieniać pościel co tydzień.

Zdaniem ekspertki, przy braku alergii i małej potliwości, 1–2 tygodnie to rozsądna regularność, ponieważ na pościeli osiada pot, sebum, martwy naskórek, bakterie i alergeny. Kanwal podkreśla, że właśnie z tego względu warto nie czekać pełnych dwóch tygodni, lecz celować w cotygodniowe pranie. Mówimy tu o typowych przypadkach adekwatnych dla większości ludzi.

Jednak niektórzy powinni zmieniać pościel jeszcze częściej. Dotyczy to osób, które mają wypryski, astmę, uczulenia na roztocza, tendencję do większego pocenia się lub bardzo wrażliwą skórę.

Częstsze pranie pościeli jest zalecane nie tylko przy tych przypadłościach, ale też zależy od pory roku. Typowy sezon alergiczny trwa od marca do września i to właśnie wtedy warto prać pościel częściej, ponieważ roztocza i alergeny utrzymują się dłużej i mogą powodować ciągłe podrażnienia skóry.

Dermatolodzy podkreślają, że najlepsze są przewiewne, łatwe do prania i niepodrażniające skóry tkaniny. Najpraktyczniejszym wyborem pozostaje bawełna, szczególnie dla osób z wrażliwą skórą — jest miękka, oddychająca i dobrze znosi częste pranie.

Rodzaj włókna wpływa też na temperaturę skóry podczas snu. Materiały zatrzymujące pot, zwłaszcza syntetyki, mogą nasilać podrażnienia, co jest istotne dla osób z AZS (atopowe zapalenie skóry) lub bardzo reaktywną skórą.

Redakcja Wirecutter (z New York Times) rekomenduje 100% bawełnę perkalową, bo jest przewiewna, trwała, łatwa w pielęgnacji i najlepiej sprawdza się w codziennym użytkowaniu. To ich "złoty standard" w kategorii pościeli. Innym polecanym materiałem jest len (aczkolwiek warto zwrócić uwagę na jego miękkość, bo dla niektórych może być za szorstki). Jeśli mamy taką możliwość, zwracajmy uwagę na to, czy pościel jest utkana z bawełny o długich włóknach, bo zapewnia większą wytrzymałość i miękkość.