Ta choroba rozprzestrzenia się tak szybko, jak świńska grypa

Naukowcom po raz pierwszy w historii, udało się oszacować, jak szybko bakterie E.coli może rozprzestrzeniać się między ludźmi. A jeden szczep jest szczególnie groźny - rozprzestrzenia się tak szybko, jak świńska grypa. Aby dokonać tego odkrycia, naukowcy wykorzystali dane genonomiczne z Wielkiej Brytanii i Norwegii. Dzięki temu, badaczom z Instytutu Welcome Sanger, Uniwersytetu w Oslo, Uniwersytetu Helsińskiegoo i w Aalto w Finlandii, udało się stworzyć model transmisji bakteryjnej i odkryli różnice między szczepami. Oszacowali jak skutecznie jedna osoba może przekazać bakterie jelitowe innym. Tego rodzaju obliczenia, mierzące szybkość transmisji, były do tej pory możliwe jedynie w przypadku wirusów. To może być początek nowego sposobu monitorowania i kontroli bakterii opornych na antybiotyki, zarówno w społecznościach lokalnych, jak i w szpitalach.