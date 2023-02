Podręczniki do wyrzucenia? Zaskakujące odkrycie we francuskiej jaskini

W jednej z francuskich jaskini odkryto najstarsze ślady Homo Sapiens w Europie. Teraz odnaleziono tam również przedmiot, którego zupełnie się nie spodziewano, gdyż dotychczas sądzono, że do użytku wszedł 40 tysięcy lat później.

Najnowsze odkrycia wskazują na to, że Homo Sapiens dotarli do Europy ponad 50 tysięcy lat temu. A dotychczasowe ślady wskazywały, że korzystali raczej z prymitywnych narzędzi stworzonych z drewna, kamienia lub kości. Dotychczas sądzono, że ich główną bronią podczas polowań były włócznie w postaci zaostrzonych patyków lub zwieńczone kamieniem. Okazuje się, że już wtedy mogli korzystać z łuków.

Łuki i strzały były w użytku już 50 tysięcy lat temu

Dotychczas najstarszym dowodem na korzystanie przez człowieka z łuku i strzał w Europie (W Afryce i na Sri Lance korzystano z nich wcześniej) było odkrycie ich w Stellmoor w Niemczech. Odnalezione narzędzia datowane są na 10 do 12 tysięcy lat wstecz, choć historycy podejrzewali, że ludzie mogli korzystać z łuków znacznie wcześniej.

Najnowsze odkrycie, którego dokonano we francuskiej Mandrin Grotte wskazuje, że z łuku i strzał Homo Sapiens mogli korzystać już 40 tysięcy lat wcześnie niż sądzono. Naukowcy przeszukali poziom E jaskini, gdzie znaleziono wiele 852 artefakty, a wiele z nich po poddaniu analizie okazało się być grotami strzał. Metody datowania wskazały, że łucznictwo pojawiło się w Europie już 54 tysiące lat temu.

Archeologowie pod wodzą Ludovica Slimaka z Uniwersytetu w Tuluzie odtworzyli kamienne artefakty. Te okazały się być bardzo drobne, miały od 30 do 60 milimetrów długości. Co więcej, testy wykazały, że są one zbyt małe i lekkie, by posłużyć za groty do włóczni, a naukowcom udało się uzyskać zadowalający efekt dopiero po osadzeniu ich w strzale i wystrzeleniu z łuku.

