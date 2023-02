Syrenia mumia. W końcu poznaliśmy jej sekret

Ludzi od zarania dziejów fascynuje motyw śmierci. Powstało wiele cywilizacji, które ze względu na wiarę w życie pozagrobowe lub z innych przyczyn dbały o jak najlepsze zakonserwowanie szczątków zmarłych. Niecałe 300 lat temu u wybrzeży japońskiej wyspy Shikoku wyłowiono coś, co wygląda jak zmumifikowane szczątki zwierzęcia stanowiącego połączenie małpy i ryby. Teraz naukowcy odkryli, czym naprawdę jest ta relikwia.

Legendy mówią, że znajdująca się w świątyni Enjuin relikwia przedstawiająca zmumifikowane szczątki małpy z rybim ogonem są w stanie zagwarantować człowiekowi nieśmiertelność. Naukowcy z Kurashiki University of Science postanowili sprawdzić czym naprawdę jest ta relikwia. Okazuje się, że nie są to szczątki żadnego wymarłego stworzenia, a przedmiot w całości stworzony przez człowieka.

W tym celu badacze skorzystali z tomografii komputerowej oraz prześwietlili badany obiekt promieniami rentgenowskimi. Okazało się, że nie posiada on żadnego szkieletu. Z kolei warstwa zewnętrzna składa się z papieru, części ubrań i bawełny.

Japanese researchers said they've solved the mystery of the mummified 'Monkey-mermaid', which has been kept at a temple since its discovery hundreds of years ago. It was "probably Man-made", created using paper, cloth and cotton.



