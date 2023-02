AI i obrazowanie termiczne sposobem na raka

Sztuczna inteligencja to nie tylko ChatGPT lub tworzenie obrazów na podstawie opisu. Coraz częściej wykorzystuje się ją w celu ratowania życia.

W ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć potencjał sztucznej inteligencji. Powstało wiele platform, na których można stworzyć obraz na podstawie samego opisu. Pod koniec zeszłego roku pojawił się też ChatGPT, który jawi się jako rewolucja wśród chatbotów. Jednak sztuczna inteligencja może zostać wykorzystana w bardziej ambitnych celach, jak ratowanie ludzkiego życia. Od lat udowadniają to założyciele firmy Niramai.

AI wyłapie nawet wczesne stadium raka piersi

W wielu krajach z wysokim współczynnikiem ubóstwa wśród obywateli, często zaniedbuje się własne zdrowie ze względu na niedostępność środków lub zbyt wysokie koszty. Jednym z takich krajów są Indie, gdzie umiera około połowa kobiet ze zdiagnozowanym rakiem piersi. Dzieje się tak, gdyż nowotwór często wykrywany jest zbyt późno.

Dlatego też powstał start-up Niramai, który chce ułatwić kobietom dostęp do profilaktyki piersi. Udało im się stworzyć o wiele tańszy w eksploatacji system wykrywania nowotworów piersi. Opiera się on na obrazowaniu termicznym i sztucznej inteligencji, która analizuje przebieg badania. Kobieta wchodzi do pomieszczenia z aparaturą, zdejmuje odzież wierzchnią i staje przed systemem obrazowania termicznego, gdzie naświetlana jest przez około 10 minut.

Geetha Manjunath, CEO Niramai wyjawia, że metoda jest nieco mniej skuteczna od klasycznej mammografii, lecz tańsza, mniej inwazyjna oraz co najważniejsze, bardziej dostępna dla obywateli. Dzięki temu zwiększy się szansa na wczesne wykrycie nowotworu piersi.

