Nauka

AI wkrótce może nie potrzebować ogromnych ilości danych, aby się szkolić

Udoskonalenie sztucznej inteligencji tak, aby przypominała ludzki mózg, może być ważniejsze niż zalewanie jej ogromną ilością danych.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:02
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
AI wkrótce może nie potrzebować ogromnych ilości danych, aby się szkolić

Nowe badania wykazały, że sztuczna inteligencja wcale nie potrzebuje niekończących się danych treningowych, aby zacząć lepiej i efektywniej działać. Naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa przeprojektowali systemy sztucznej inteligencji tak, aby lepiej przypominały mózgi biologiczne i zaobserwowali, że niektóre modele generowały aktywność, podobną do mózgowej, bez żadnego treningu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Odkrycie podważa dotychczasową tezę

Odkrycie to podważa dzisiejsze, oparte na dużych ilościach danych, podejście do rozwoju sztucznej inteligencji. Badania wyraźnie sugerują, że inteligentniejsze projektowanie mogłoby znacząco przyspieszyć uczenie się AI, jednocześnie obniżając koszty i zużycie energii. Okazuje się, że istnieją też inne drogi do inteligentniejszej sztucznej inteligencji, nie tylko większe zbiory danych i większa moc obliczeniowa. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank ANKER MagGo 10000mAh 27W USB-C Czarny
Powerbank ANKER MagGo 10000mAh 27W USB-C Czarny
0 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Powerbank ALLITY APB-300 10000 mAh 20W Szary
Powerbank ALLITY APB-300 10000 mAh 20W Szary
0 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Powerbank ANKER MagGo 10000mAh 15W Qi2 Czarny
Powerbank ANKER MagGo 10000mAh 15W Qi2 Czarny
0 zł
364.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 364.99 zł
Advertisement

Struktura, a nie tylko ilość przetwarzanych danych

Zespół badaczy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa pokazał, że systemy sztucznej inteligencji oparte na projektach inspirowanych biologią, mogą zacząć przypominać aktywność ludzkiego mózgu, zanim jeszcze zostaną wytrenowane na jakichkolwiek danych. Badanie sugeruje też, że struktura sztucznej inteligencji może być równie istotna, jak ilość przetwarzanych przez nią danych. 

Obecnie, w dziedzinie sztucznej inteligencji, obserwuje się napływ danych do modeli i budowanie zasobów obliczeniowych o rozmiarach małych miast. Wymaga to wydania setek milionów dolarów. Tymczasem ludzie uczą się postrzegać, korzystając z małej ilości danych.

tłumaczy autor badania, Mick Bonner.

Odkrycie to, które podkreśla wartość architektury przypominającej mózg, zostało opisane w czasopiśmie "Nature Machine Intelligence".

Image
telepolis
badania i rozwój jak działa ludzki mózg badania naukowe wyjaśnialna sztuczna inteligencja
Zródła zdjęć: PrimSeafood / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencedaily.com