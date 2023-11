Jest zielone, żółte i czerwone. Niebawem będzie jeszcze jedno

Wszyscy wiemy, jak wygląda standardowa sygnalizacja świetlna. Składa się z trzech świateł: czerwonego, żółtego tudzież pomarańczowego (zdania są podzielone) oraz zielonego. Jednak w przyszłości może do nich dołączyć jeszcze jedno. Chodzi o światło białe, które proponują naukowcy z Uniwersytetu Północnej Karoliny.

Naukowcy przekonują, że dodatkowe światło może być koniecznością z powodu rozwoju autonomicznych samochodów. Dla kierowców miałoby ono być sygnałem, żeby podążać za pojazdem przed nimi, co z kolei miałoby się przełożyć na większą płynność ruchu.

Białe światło miałoby wykorzystywać możliwości samochodów przyszłości, które — w idealnym świecie — działałyby niczym pszczoły w ulu, przez cały czas komunikując się ze sobą, a także z elementami drogi, np. właśnie sygnalizacją świetlną.

Przyznanie części kontroli przepływu ruchu samochodom autonomicznym to stosunkowo nowy pomysł, zwany paradygmatem sterowania mobilnego. Można go używać do koordynowania ruchu w dowolnym scenariuszu z udziałem samojezdnych samochodów. Uważamy jednak, że ważne jest uwzględnienie koncepcji światła białego na skrzyżowaniach, ponieważ informuje ono kierowców, co się dzieje, aby wiedzieli, co mają robić, zbliżając się do skrzyżowania.