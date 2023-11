Tak ma wyglądać elektryczny samochód Xiaomi

Do sieci wyciekły zdjęcia samochodu elektrycznego Xiaomi. Model SU7 Max, bo tak ma się nazywać, prezentuje się atrakcyjnie.

Już od 2021 roku krążą plotki, według których Xiaomi pracuje nad własnym elektrycznym samochodem. Na początku tego roku chińska firma oficjalnie potwierdziła, że rzeczywiście pracuje nad tego typu pojazdem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to produkcja ruszy już na początku 2024 roku. Tymczasem do sieci wyciekły zdjęcia, które prezentują model Xiaomi SU7 Max.

Elektryczny samochód Xiaomi

Co ciekawe, na zdjęciach możemy zobaczyć, że elektryczny samochód Xiaomi nazywa się SU7 Max. Wcześniej mówiło się o oznaczeniu MS 11, jednak jednocześnie podkreślano, że jest to tylko nazwa kodowa i ostatecznie auto ma być sprzedawane pod inną. Najwyraźniej wybór padł właśnie na SU7 Max, co też sugeruje kilka wersji np. SU7 lub SU7 Mini.

Na fotografiach widzimy, że jest to 5-drzwiowy sedan ze sportowym zacięciem. Nad przednią szybą da się dostrzec prawdopodobnie system LiDAR, o którym plotki krążyły już wcześniej. To z kolei sugerowałoby jakiś tryb jazdy autonomicznej, jak w samochodach marki Tesla.

Z kolei wcześniejsze pogłoski sugerowały wykorzystanie układu Qualcomm Snapdragon 8295, który jest jednym z najmocniejszych na rynku do zastosowań motoryzacyjnych. Jest on wyposażony między innymi w grafikę Adreno 660 oraz jednostkę przetwarzającą sztuczną inteligencję (AI Engine) o wydajności 26 TOPS. Samochód ma też obsługiwać Apple CarPlay z Bluetooth 5.2 i WiFi 6.

Baterie do samochodów mają dostarczać firmy China Innovation Aviation i CATL. Samochód ma być wyposażony w akumulatory litowe o pojemności 101 kWh i platformę 800 V, co ma gwarantować szybkie ładowanie i duże zasięgi.

