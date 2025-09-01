Rząd dokręca śrubę kierowcom. Żarty się skończyły

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym przewiduje wiele zmian w przepisach. W zdecydowanej większości oznaczają one bardziej restrykcyjne kary, a do tego możliwość łatwiejszej utraty uprawnień za przekroczenie prędkości — informuje dziennik.pl.

Łatwiej stracisz prawo jazdy

Najważniejsza, proponowana zmiana, to rozszerzenie przepisów o utracie prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. Do tej pory dotyczyło to tylko terenu zabudowanego, ale Ministerstwo Infrastruktury chce rozszerzyć przepisy również o obszar niezabudowany, ale tylko na drogach jednojezdniowych i dwukierunkowych. To dlatego, że na nich dochodzi aż do 80 proc. wypadków, gdzie śmierć ponosi 87 proc. ofiar.

Poza tym rząd chce zaostrzyć przepisy dotyczące redukcji punktów karnych. MSWiA opracowało specjalny katalog. W nim znajdują się wykroczenia, za które możliwe będzie zredukowanie maksymalnie 6 punktów karny.

Wszystkie pozostałe, których nie ma na liście, będą uznawane za najcięższe, więc w ich przypadku punktów nie da się usunąć. Chodzi między innymi o przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h, wyprzedzanie na przejściu na pieszych oraz przejazd na czerwonym świetle.

Nowe regulacje dla świeżych kierowców

Poza tym przepisy przewidują możliwość ubiegania się o prawo jazdy osobom, które ukończyły 17. rok życia. Nastolatkowie będą musieli uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Poza tym przez pierwsze 6 miesięcy będą mogli prowadzić tylko pod nadzorem co najmniej 25-letniej osoby, która ma prawo jazdy od przynajmniej 5 lat, nigdy nie podlegała zakazowi prowadzenia i jest trzeźwa.

Prowadzenie auta bez opiekuna będzie traktowane jako jazda bez uprawnień. Grozić będzie za to mandat od 1500 zł, utrata prawa jazdy, a nawet areszt.

Co więcej, młodzi kierowcy będą podlegali nawet 3-letniemu okresowi próbnemu (w przypadku 17-latków), ale nie dłużej niż do ukończenia 20. roku życia. W tym czasie będzie obowiązywał ich między innymi zerowy limit alkoholu (0,0 promila).

Dodatkowo starosta będzie mógł wydłużyć okres próbny o kolejne 2 lata, jeśli w tym czasie świeżo upieczony kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, potwierdzone prawomocnym rozstrzygnięciem.