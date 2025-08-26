Będą zmiany w przepisach. Nie unikniesz mandatu

Dzisiaj aż 40-45 proc. zdjęć wykonanych za pomocą fotoradaru kończy się bez mandatu. Dzieje się tak, ponieważ system ma lukę, którą kierowcy skutecznie wykorzystują. Ministerstwo Infrastruktury chce to zmienić, co oznacza znaczne zaostrzenie przepisów.

Nie unikniesz mandatu

Ściągalność mandatów wynosi aktualnie około 60 proc., ponieważ część kierowców albo nie odbiera wezwań, albo nie wskazuje sprawy, albo jako sprawcę wykroczenia wskazuje osoby mieszkające poza granicami kraju.

To ma się zmienić. Rząd chce wprowadzić przepisy, na mocy których za niewskazanie kierującego pojazdem w momencie popełnienia wykroczenia odpowiedzialność ponosiłbym właściciel auta.

Zmiana polegać ma na tym, że to właściciel pojazdu ponosiłby odpowiedzialność za niewskazanie kierującego. – Dziś ok. 40–45 proc. spraw kończy się bez mandatu. Po zmianach ten mechanizm stanie się skuteczniejszy. powiedział wiceminister Stanisław Bukowiec.

O planowanych zmianach słyszeliśmy już wcześniej. Jeśli koncepcja się nie zmieniła, to do kierowców, którzy przekroczyli przepisy, trafi specjalny formularz.