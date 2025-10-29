Musk sprzedałby ponad milion Tesli więcej, gdyby nie jedna rzecz
Elon Musk jest znany na całym świecie głównie ze swoich biznesów, które sprawiły, że stał się on najbogatszym człowiek świata. Miliarder w ostatnich latach jednak mocno zaangażował się także w politykę. Naukowcy postanowili sprawdzić, jaki wpływ miało to na wyniki sprzedażowe Tesli.
Musk zajął się za bardzo jedną rzeczą
Jego wsparcie kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa oraz współpraca z prezydentem była szeroko komentowana przez media i analityków biznesowych na całym świecie. Bez wątpienia, miała ona także wpływ na wyniki biznesowe jego firm, przede wszystkim Tesli.
Tesla od dłuższego czasu zmaga się z problemami ze spadającą sprzedażą samochodów elektrycznych. Eksperci rynku widzą kilka głównych przyczyn tego stanu rzeczy. Jak wcześniej pisaliśmy na Telepolis, można do nich zaliczyć, między innymi, brak wprowadzania na rynek nowych modeli, a w ostatnich tygodniach, także wycofanie rządowego wsparcia finansowego dla obywateli USA na zakup elektryków.
Naukowcy wzięli pod lupę Teslę i zaangażowanie Muska
Naukowcy z Uniwersytetu Yale zbadali jednak dokładniej jaki wpływ na wyniki sprzedażowe Tesli miało polityczne zaangażowanie się Muska w kampanię wyborczą i następnie rząd Donalda Trumpa. Według ich wyliczeń Tesla mogła sprzedaż pomiędzy 67 - 83% więcej samochodów w okresie od października 2022 do kwietnia 2025 roku, gdyby Musk nie zdecydował się na pójście w politykę, co naukowcy określili “Efektem Muska”.. Oznacza to, że firma mogła sprzedać pomiędzy 1 - 1,26 miliona aut więcej.
Według wyliczeń pracowników Uniwersytetu Yale, kłopoty Tesli przyczyniły się także do sukcesu jej konkurentów. Szacują oni, że inni producenci elektryków, dzięki działaniom Muska sprzedali 17-22% więcej samochodów. Musk, idąc w stronę prezydenta Trumpa, zraził do siebie duże grono demokratów, którzy tradycyjnie bardzo mocno szanują wartości ekologiczne, przez co byli głównymi klientami producenta ekologicznych przecież elektryków.