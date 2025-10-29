Musk sprzedałby ponad milion Tesli więcej, gdyby nie jedna rzecz

Musk zajął się za bardzo jedną rzeczą

Jego wsparcie kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa oraz współpraca z prezydentem była szeroko komentowana przez media i analityków biznesowych na całym świecie. Bez wątpienia, miała ona także wpływ na wyniki biznesowe jego firm, przede wszystkim Tesli.

Tesla od dłuższego czasu zmaga się z problemami ze spadającą sprzedażą samochodów elektrycznych. Eksperci rynku widzą kilka głównych przyczyn tego stanu rzeczy. Jak wcześniej pisaliśmy na Telepolis, można do nich zaliczyć, między innymi, brak wprowadzania na rynek nowych modeli, a w ostatnich tygodniach, także wycofanie rządowego wsparcia finansowego dla obywateli USA na zakup elektryków.

Naukowcy wzięli pod lupę Teslę i zaangażowanie Muska

Naukowcy z Uniwersytetu Yale zbadali jednak dokładniej jaki wpływ na wyniki sprzedażowe Tesli miało polityczne zaangażowanie się Muska w kampanię wyborczą i następnie rząd Donalda Trumpa. Według ich wyliczeń Tesla mogła sprzedaż pomiędzy 67 - 83% więcej samochodów w okresie od października 2022 do kwietnia 2025 roku, gdyby Musk nie zdecydował się na pójście w politykę, co naukowcy określili “Efektem Muska”.. Oznacza to, że firma mogła sprzedać pomiędzy 1 - 1,26 miliona aut więcej.