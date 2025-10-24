Tesla chce być jak Apple. Kolejny genialny plan Muska

Nowy model pomoże zatrzymać spadki?

Eksperci zgodnie wtedy twierdzili, że bez nowego modelu Tesla będzie miała problem z zatrzymaniem tych spadków.

Jak się okazuje te komentarze nie zraziły Elona Muska. Prezes Tesli zaparcie idzie w swoją strategię i skupia się na rozwoju samochodów w technologii autonomicznej jazdy oraz robotów. Robi to w momencie, kiedy aż 88% przychodów firmy pochodzi właśnie ze sprzedaży samochodów elektrycznych.

Flagowe samochody Tesli, czyli model 3 oraz Y pojawiły się na rynku odpowiednio w 2017 i 2020 roku. Od tego czasu firma Muska wprowadziła na rynek tylko Cybertrucka. Miał on być hitem, jednak z zapowiadanej sprzedaży na poziomie kilkuset tysięcy samochodów rocznie w tym roku sprzedało się tylko 16 tysięcy aut tego modelu.

Musk podchodzi do samochodów jak Apple do telefonów

Musk jednak nie zraża się ani słabymi wynikami sprzedaży ani wycofaniem finansowania przez amerykańskie władze. Wszystko wskazuje na to, że podchodzi do swoich samochodów na podobnej zasadzie jak Apple do swoich telefonów. Od lat nie pojawił się następca iPhone’a a tylko jego coraz to nowsze wersje. O ile w branży telefonów komórkowych ta strategia dobrze się sprawdza, to już w przypadku Tesli spadające wyniki sprzedaży sugerują coś innego.

Tesla nie wprowadza na rynek nowości, podczas gdy globalna konkurencja robi to praktycznie co chwilę. Według wyliczeń ekspertów, standardowo największe koncerny samochodowe wprowadzają na rynek nowe modele samochodów co osiem lat. W przypadku elektryków dynamika ta jest jednak o wiele większa. Dla przykładu jeden z głównych konkurentów Tesli czyli chiński BYD wprowadził na rynek już 17 modeli SUV-ów od 2020 roku.