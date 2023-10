Wyścigi na Marsie. Padł rekord prędkości

NASA pochwaliła się nietypowym osiągnięciem. Na Marsie właśnie został pobity rekord prędkości.

Na powierzchni Marsa właśnie został pobity rekord prędkości. Żaden inny pojazd nie poruszał się po Czerwonej Planecie tak szybko, jak mały helikopter Ingenuity, który jest częścią łazika Perseverance.

Rekord prędkości na Marsie

Rekord został pobity w trakcie 62. przelotu helikoptera Ingenuity, który miał miejsce 12 października. Pojazd poruszał się z prędkością 22 mil na godzinę, czyli 35,4 km/h. Robił to w czasie 121 sekund. Jednocześnie wzniósł się w trakcie lotu na wysokość 24 metrów. Wcześniejszy rekord wynosił 17,8 mil na godzinę, więc został znacząco poprawiony.

Ingenuity to stosunkowo niewielki helikopter, który znajduje się na wyposażeniu łazika Perseverance. Ma masę 1,8 kg, a jego śmigła mają średnicę 1,2 metra. Według NASA maksymalny zasięg to zaledwie 300 metrów, ale to wystarczy, aby mógł wykonać swoją podstawową misję, która polega na fotografowaniu powierzchni Marsa. Dzięki temu naukowcy mogą dokładniej planować kolejne trasy łazika.

Źródło zdjęć: NASA

Źródło tekstu: NASA