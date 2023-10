Sensacja na Księżycu. Ten pomysł może zmienić bieg historii

Jednym z kosmicznych celów ludzkości jest kolonizacja Księżyca. Naukowcy opracowali sposób, który pozwoli na łatwą budowę dróg na naturalnym satelicie Ziemi.

Ziemia powoli staje się dla ludzi za mała. Dlatego jednym z celów jest kolonizacja kosmosu. W pierwszej kolejności ludzkość może zamieszkać na Księżycu, a dalsze plany zakładają także osiedlenie się na Marsie. Wiąże się to z wieloma problemami i wyzwaniami. Jeden z nich dotyczy budowy dróg oraz lądowisk. Jednak naukowcy opracowali ciekawą metodę.

Budowa dróg na Księżycu

W tym momencie dużym problemem na Księżycu są ogromne ilości pyłu, które unoszą się przy każdym lądowaniu statku czy nawet wokół jeżdżących tam łazików. Ze względu na niższą grawitację przez długi czas unosi się on w atmosferze, co może doprowadzić do uszkodzenia sprzętów. Naukowcy szukali łatwego sposobu na utwardzenie powierzchni naszego naturalnego satelity i go znaleźli. Możemy do tego wykorzystać potężne lasery oraz lustra.

Metoda ta zakłada wykorzystanie luster oraz soczewek, które koncentruje światło słoneczne w celu stopienia pyłu do stanu przypominającego szkło. Inżynierowie odlewali stopioną skałę w trójkątne kształty i układali je w pewnego rodzaju kostkę, tworząc chodnik. Udało się już nawet przeprowadzić pierwsze testy z symulowanym gruncie księżycowym i wypadły one bardzo pomyślnie.

Jeśli sposób okaże się skuteczny, to byłoby to ogromne ułatwienie dla kolejnych misji kosmicznych. Co prawda odpowiednie maszyny musiałyby zostać przetransportowane na Księżyc, ale wykorzystanie naturalnych zasobów satelity znacząco ułatwiłoby dalsze prace.

Zobacz: Labirynt na Marsie. ESA publikuje fascynujące wideo

Zobacz: Kosmiczne śmieci. ESA zbada pogodę, by przewidzieć ich ruchy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Nature.com

Źródło tekstu: Nature.com