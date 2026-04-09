Lepiej zobacz te zdjęcia z misji Artemis II. Kosmiczne energie

Misja Artemis II przyciąga uwagę wszystkich miłośników przestrzeni kosmicznej, stanowi też nie lada gratkę dla entuzjastów fotografii. Załogowy lot w kierunku Księżyca obfituje w wyjątkowe, unikatowe zdjęcia. Warto im się przyjrzeć, podziwiając detale.

Fotografie opublikowane przez NASA 7 kwietnia zostały zrobione dzień wcześniej, podczas 7-godzinnego lotu nad niewidoczną z Ziemi stroną Srebrnego Globu.

Astronauci NASA (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch) oraz reprezentujący Kanadyjską Agencję Kosmiczną Jeremy Hansen użyli wielu aparatów do zrobienia tysięcy zdjęć. Agencja udostępniła pierwszą partię materiałów, a kolejne mają pojawić się w najbliższych dniach, gdy załoga kontynuuje podróż powrotną na Ziemię.

Podczas przelotu załoga udokumentowała wyjątkowe zjawiska naukowe:

Kratery uderzeniowe, starożytne potoki lawy oraz pęknięcia powierzchni.

Różnice w kolorze, jasności i teksturze obserwowanego terenu.

Wschód i zachód Ziemi widoczny z orbity.

Koronę słoneczną w trakcie kosmicznego zaćmienia.

Sześć rozbłysków po uderzeniach meteoroidów w zaciemnioną stronę Księżyca.

Kilkanaście pierwszych zdjęć zamieszczamy w poniższej galerii, natomiast pełen wybór znajdziecie na stronie NASA.

Naukowcy już analizują pobrane dane i nagrania, zestawiając je z obserwacjami astronomów-amatorów. Zdobyte informacje pomogą w zrozumieniu geologii Księżyca oraz planowaniu przyszłych misji załogowych na Marsa.

Misja Artemis II to pierwszy od ponad pół wieku załogowy lot w kierunku Księżyca, sprawdzian przed ostatecznym powrotem człowieka na jego powierzchnię. Podczas około 10-dniowej wyprawy, która wystartowała z Ziemi na przełomie marca i kwietnia, czwórka astronautów na pokładzie statku Orion nie ląduje na Srebrnym Globie, lecz wykonuje jego bliski przelot po trajektorii swobodnego powrotu. Głównym celem tego historycznego testu jest weryfikacja systemów podtrzymywania życia, nawigacji i komunikacji w głębokim kosmosie.