Dziwne zachowanie Księżyca. Wpłynie to również na nas

Jesteśmy coraz bliżsi ponownego wysłania ludzi na Księżyc, jednak najnowsze badania pokazuję dziwne zachowanie Srebrnego Globu. Nie tylko oddala się od nas, lecz również jest coraz mniejszy.

Zarówno NASA, jak i Chiny przygotowują się do wysłania swoich astronautów na Księżyc. Obie strony planują stworzyć tam swoje bazy, do których będzie można wysyłać naukowców i przeprowadzać w nich eksperymenty. Okazuje się, że będą musieli zmierzyć się także z jeszcze jednym problemem. Obszar, który ich interesuje, może stać się bardzo niebezpieczny.

Księżyc się kurczy i oddala

Jeszcze w 2022 roku dowiedzieliśmy się o tym, że Księżyc stale się od nas oddala. Każdego roku znajduje się średnio 3,78 cm dalej niż poprzedniego. Może się to wydawać niewielką różnicą, zważywszy na to, że średnia odległość od Ziemi do Księżyca wynosi 384400 kilometrów, lecz nie jest to jedyny problem. Okazuje się, że Srebrny Glob nie tylko się od nas oddala, lecz także kurczy.

Według najnowszych badań opublikowanych w The Planetary Science Journal przez ostatnich 800 lat Księżyc zmniejszył się o około 50 metrów. Analizowane zostały dostarczone przez Lunar Reconnaissance Orbiter oraz sejsmografy pozostawione na Księżycu w trakcie misji Apollo. Okazuje się, że największa aktywność dotyczy bieguna południowego, czyli miejsca, w którym planowane jest lądowanie astronautów NASA.

Przyczyną kurczenia się Księżyca jest przemieszczanie się mas skalnych w istniejących uskokach lub podczas tworzenia się nowych. Towarzyszą temu zdarzenia sejsmiczne, co według ekspertów powinno być brane pod uwagę podczas planowania misji księżycowych, szczególnie jeśli chodzi o tworzenie specjalnych baz i habitatów.

Na Księżycu można doświadczyć płytkich wstrząsów do około 100 kilometrów głębokości. Podobne występują na Ziemi, jednak tutaj trwają zwykle kilka sekund. Na Srebrnym Globie może to trwać nawet przez kilka godzin. Według naukowców może to być poważnym zagrożeniem dla maszyn wysyłanych na Księżyc, a także potencjalnych przyszłych kolonii.

Zobacz: Znaleziono drugą Ziemię. Dzieli ją od nas 97 lat świetlnych

Zobacz: Japończykom się udało. Księżycowy lądownik wrócił do żywych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: NASA