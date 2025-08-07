Sprzęt

Routery ZTE wchodzą do dużej sieci sprzedaży. Na start taniej

ZTE rozszerza dostępność swoich routerów na polskim rynku. Producent wkroczył właśnie do sieci sprzedaży RTV Euro AGD, a na start proponuje promocję z niższymi cenami urządzeń.

ZTE to jeden z największych graczy na rynku routerów mobilnych i stacjonarnych, choć oferta jego produktów w polskich sklepach nie jest jeszcze tak bogata. To się jednak sukcesywnie zmienia, a teraz ZTE wchodzi właśnie do sieci RTV Euro AGD z pełnym portfolio swoich routerów 5G, LTE oraz Wi-Fi.

W związku z tym, od 4 do 31 sierpnia 2025 r. firma ZTE przygotowała specjalną promocję na wybrane modele routerów. Urządzenia dostępne będą zarówno stacjonarnie, jak i online w atrakcyjnych, obniżonych cenach:

  • ZTE MF79N – mobilny router LTE: z 149 zł na 139 zł
  • ZTE MF986D – zaawansowany hotspot LTE: z 369 zł na 349 zł
  • ZTE F50 5F – stacjonarny router LTE: z 499 zł na 449 zł
  • ZTE U50 5G – kompaktowy router 5G: z 799 zł na 699 zł
  • ZTE MU5120 5G – mobilny router premium z obsługą Wi-Fi 6 i 5G: z 1099 zł na 999 zł

Dwa pierwsze modele mają jeszcze standardowe ceny, ale prawdopodobnie wkrótce jednak stanieją.

Promocja na routery ZTE w RTV Euro AGD potrwa do końca wakacji. Jeśli więc poszukujecie routerów, które dostarczą wam szybkiego i niezawodnego połączenia, teraz jest odpowiedni moment na zakup routera ZTE.Jeszcze zdążycie go wypróbować na urlopie, działce, kempingu czy w domowym biurze pod chmurką

– zachęca ZTE.
