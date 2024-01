Znaleziono drugą Ziemię. Dzieli ją od nas 97 lat świetlnych

Kosmiczny Teleskop Hubble dokonał przełomowego odkrycia. Znaleziono wodę na planecie niewiele większej od Ziemi.

Choć w ostatnich miesiącach wiadomości o sensacyjnych astronomicznych odkryciach były zdominowane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, leciwy teleskop Hubble'a bynajmniej nie próżnuje i nadal dostarcza mnóstwa fascynujących danych. To z jego pomocą naukowcom udało się odkryć najmniejszą jak dotąd egzoplanetę, której atmosfera zawiera parę wodną.

Znaleziono wodę na planecie odległej o 97 lat świetlnych

Planeta GJ 9827d znajduje się w odległości 97 lat świetlnych od nas i krąży wokół czerwonego karła w gwiazdozbiorze Ryb. Jej średnica jest mniej więcej dwa razy większa od Ziemi. Ten ostatni czynnik jest tu bardzo istotny, ponieważ jak do tej pory bezpośrednie obserwacje atmosfery tak małych planet nie były możliwe. Nowe odkrycie jest więc w tym kontekście istotnym przełomem.

Ale czas odpowiedzieć sobie na inne pytanie - czy w takim razie GJ 9827d może być poszukiwaną przez nas drugą Ziemią? Niestety wydaje się to mało prawdopodobne. Choć nie ma raczej wątpliwości co do tego, że w atmosferze planety znajduje się woda, tak reszta panujących tam warunków, szczególnie temperatura na powierzchni przekraczająca 400 °C, raczej wyklucza jakiekolwiek zapędy kolonizacyjne.

Zdaniem naukowców mamy tu raczej do czynienia z ciałem niebieskim przypominającym albo Neptuna z gęstą atmosferą pełną pary wodnej, albo Europę, księżyc Jowisza, z olbrzymimi ilościami wody zgromadzonymi tuż pod powierzchnią.

Mimo to najnowsze odkrycie badaczy to ważny kamień milowy w poszukiwaniach planet podobnych do Ziemi. Dzięki dopracowanej przez nich metodologii możliwa będzie szczegółowa analiza kolejnych obiektów i to nie tylko przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a, ale także Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, którego wysoka rozdzielczość pozwoli na znacznie dokładniejsze obserwacje. Tak czy inaczej zapowiada się fascynujący czas dla wszystkich pasjonatów astronomii.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: NASA