Udany start rakiety LVM3. Indie lecą podbić Księżyc

Księżyc, jako jedyny naturalny satelita Ziemi budzi wielkie zainteresowanie wśród naukowców, astronomów i firm przemysłu kosmicznego. Pomimo tego, że człowiek już kilkukrotnie lądował na Srebrnym Globie, nadal kryje on przed nami wiele tajemnic. NASA próbuje ponownie wysłać człowieka na Księżyc w ramach misji Artemis. Chiny również realizują podobny program i zapowiadają stworzenie specjalnych baz badawczych na powierzchni naturalnego satelity. Tymczasem Indie wysłały tam swój lądownik wraz z łazikiem.

Ostatnio informowaliśmy o tym, że Indie planują wysłać na Księżyc swój lądownik wraz z łazikiem. Wszystko poszło zgodnie z planem i już dzisiaj (14 lipca) około godziny 11:00 czasu polskiego doszło do startu rakiety Launch Vechicle Mark III. Najpierw byliśmy świadkami udanego startu, a później pomyślnej separacji. Teraz lądownik będzie krążył wokół Ziemi, a w dogodnym momencie wyruszy w kierunku Księżyca. Przed lądowaniem wykona również kilka manewrów wokół Srebrnego Globu. Właśnie dlatego lądowanie na Księżycu odbędzie się planowo dopiero pod koniec sierpnia.

Chandrayaan-3, India’s third lunar exploration mission takes off from Sriharikota,Andhra Pradesh.



🚀LVM3 Launch Vehicle Mk III takes the Chandrayaan-3 spacecraft to Geo Transfer Orbit (GTO).



🌝#Chandrayaan3 consists of an indigenous propulsion module, lander module, and a rover… pic.twitter.com/pbhxmZO0Eq