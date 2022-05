Oto centrum naszej galaktyki. Historia pisze się na naszych oczach

Naukowcy zaprezentowali pierwsze w historii zdjęcie ogromnej czarnej dziury, która znajduje się w centrum naszej galaktyki. Historia pisze się na naszych oczach!

Naukowcom po raz pierwszy w historii udało się zrobić zdjęcie czarnej dziury, która znajduje się w centrum naszej galaktyki. Tym samym udało się potwierdzić, że w środku Drogi Mlecznej znajduje się właśnie tego typu obiekt.

Co znajduje się w centrum Drogi Mlecznej?

Obiekt w samym centrum nasze galaktyki znany jest jako Sagittarius A. Już wcześniej naukowcy uważali, że jest to supermasywna czarna dziura, ale teraz udało się to potwierdzić za sprawą pierwszego zdjęcia. Na nim widzimy czarną dziurę (a w sumie to zaginane przez nią światło) oraz znajdujący się dookoła gorący gaz, przyspieszony przez ogromne siły grawitacyjne.

Obiekt jest oddalony od Ziemi o około 26-27 tys. lat świetlnych. Pierścień wokół czarnej dziury ma średnicę porównywalną do orbity Merkurego wokół Słońca. To mniej więcej 60 mln km. Poza tym Sagittarius A masę około 4,3 mln Słońc, co wbrew pozorom nie jest tak dużą wartością.

Do sfotografowania obiektu naukowcy z Event Horizon Telescope musieli połączyć osiem obserwatoriów radiowych w coś na kształt wirtualnego teleskopu. Dane zbierane były przez wiele nocy i dzisiaj możemy zobaczyć ich efekt.

To dopiero druga czarna dziura, którą udało się sfotografować. Wcześniej naukowcy z ETH uwiecznili taki sam obiekt w centrum galaktyki Messier 87. Ta czarna dziura jest jeszcze większa, bowiem ma masę aż 6,5 miliardów razy większą niż nasze Słońce!

