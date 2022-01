Naukowcy zaobserwowali kosmicznego potwora o mocy miliardów słońc

Gęsta gwiazda magnetyczna gwałtownie wybuchła i wypluła energię porównywalną do miliarda naszych Słońc — odkryli naukowcy.

Magnetar to gwiazda neutronowa z bardzo mocnym polem magnetycznym. Tego typu obiekty często wybuchają w sposób całkowicie niespodziewany, generując niesamowite wyrzuty energii.

Najczęściej dzieje się to w przeciągu ułamków sekund, więc proces jest trudny do zauważenia. Jednak naukowcom właśnie udało się zaobserwować jeden taki rozbłysk, który określili mianem kosmicznego potwora.

Kosmiczny potwór

Skąd taka nazwa? Naukowcy, na podstawie oscylacji jasności rozbłysku obliczyli, że ten wyrzucił energię porównywalną do tej, jaką nasze słońce wygenerowało w przeciągu 100 tys. lat. Co więcej, stało się to w czasie zaledwie 1/10 sekundy.

Nawet w stanie nieaktywnym magnetary mogą świecić 100 000 razy jaśniej niż nasze słońce. Ale w przypadku badanego przez nas błysku — GRB2001415 — energia, która została uwolniona, jest równoważna tej, którą promieniuje nasze słońce w ciągu 100 000 lat.

– powiedział Castro-Tirado.

Gwiazdy neutronowe powstają w momencie zapadania się gwiazd w ostatnim etapie ich życia. Protony i neutrony zostaną tak skompresowane, że kawałek gwiazdy neutronowej o rozmiarze ziarnka cukru ważyłby około 900 mld ton metrycznych. Ich przyciąganie jest tak duże, że słodka pianka uderzyłaby o powierzchnię gwiazdy neutronowej z mocą 1000 bomb wodorowych, a tak przynajmniej twierdzi NASA.

