Co się dzieje na granicy czarnej dziury? Nauka ma na to odpowiedź

Nowe echo czarnej dziury

Gdy dwie czarne dziury łączą się w jedną, wysyłają przez Wszechświat drgania czasoprzestrzeni zwane falami grawitacyjnymi. To trochę jak uderzenie w dzwon. Po głównym zderzeniu pozostaje rozbrzmiewający pogłos, który naukowcy potrafią rejestrować i analizować. Dotychczas obserwowali wyłącznie jeden rodzaj tych sygnałów, zwany modami kwazinormalnymi. Pochodzą one ze stabilizującej się czasoprzestrzeni otaczającej nowo powstałą czarną dziurę.

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Teraz naukowcy po raz pierwszy przy tego typu zdarzenia zarejestrowali coś jeszcze.

W badaniu opublikowanym w "Nature" Sizheng Ma, fizyk z California Institute of Technology, i jego współpracownicy opisują odkrycie tzw. fal bezpośrednich (ang. direct waves). Są to sygnały powstające znacznie bliżej horyzontu zdarzeń, czyli granicy, za którą nic, nawet światło, nie może się uwolnić z grawitacyjnych objęć czarnej dziury. Jeśli mody kwazinormalne to słabnące brzmienie dzwonu po uderzeniu, to fale bezpośrednie mówią nam, jak i gdzie dzwon został uderzony.

Odkrycia dokonano dzięki wyjątkowo silnemu sygnałowi z fuzji dwóch czarnych dziur, którą kataloguje się pod oznaczeniem GW250114. Zdarzenie zarejestrowały detektory w 2025 roku, a jego wyjątkowa "głośność" wynikała nie tyle z rozmiarów kolizji, ile z dekady udoskonaleń w czułości aparatury pomiarowej. Jak tłumaczy Katerina Chatziioannou, astrofizyczka z Caltechu - im bliżej horyzontu zdarzeń, tym trudniej wyciągnąć stamtąd jakikolwiek sygnał, a to zderzenie dało fizykom w końcu wystarczająco wyraźny obraz.