O nich będzie głośno. Właśnie pojawiły się flagowe telewizory Samsunga

Do sprzedaży wchodzi nowa seria telewizorów Samsunga. Nosi nazwę micro RGB i oferuje nowy poziom jakości w temacie odwzorowania kolorów.

Duże możliwości choć też za niemałą cenę

Samsung R95H i R85H to dwa nowe telewizory LCD z podświetleniem micro RGB od firmy Samsung, które oferują nowy rodzaj podświetlenia tylnego. Wyróżnia się on tym, że posiada o wiele więcej stref wygaszania lokalnego niż w typowych telewizorach. We flagowym modelu Samsung R95H jest to 1344 strefy w wariancie 65-calowym.

Do tej pory telewizory 4K LCD Samsunga miały od 1 do 96 stref jeśli chodzi o modele budżetowe i od 160 do 900 stref w segmencie średnim i premium.

Jak widać, jest to ogromny skok w liczbie stref lokalnego wygaszania. Przekłada się to na znacznie lepsze odwzorowanie kolorów, bliższe standardowi BT.2020. Jest on punktem odniesienia bo właśnie na jego bazie tworzy się współczesne standardy HDR.

Telewizory R95H i R85H wyróżniają się także odświeżaniem 144 Hz, obsługą Dolby Atmos, Eclipsa Audio, czterema portami HDMI 2.1, matową powłoką na ekran oraz systemem operacyjnym Tizen.

Model R95H wyróżnia się możliwością rozbudowania możliwości łączności telewizora poprzez dodanie skrzynki Wireless One Connect, która służy za system zarządzania kablami i dokłada dodatkowe porty – umożliwiając bezprzewodowe przesyłanie obrazu i dźwięku.

Wprowadzenie do sprzedaży modelu Samsung R95H oraz R85H to przełomowy moment koreańskiego producenta, bo od teraz to one będą jednymi z kluczowych modeli w portfolio firmy. Do tej pory Samsung skupiał się mocno na telewizorach typu QLED, którymi poświęcał całą uwagę, ale od jakiegoś czasu ma sporo do zaoferowania w segmencie OLED, a teraz micro RGB.

Ceny telewizorów R85H są w zakresie od 7599 zł (55”) do 18 999 zł (85”). Z kolei R95H kosztuje od 16 299 zł (65”) do 28 299 zł (85”).

Ceny, jak widać, nie są jeszcze na poziomie produktu masowego, ale z kolejnymi latami i usprawnieniami w procesie produkcji, będą one bez wątpienia systematycznie spadać.