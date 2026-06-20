Wykryto dwie stare galaktyki. Ale nie są tym, czym się wydają

Kosmiczne złudzenie zmyliło astronomów

Niebo z Ziemi wygląda płasko. Nawet największe teleskopy nie pokazują, czy dany obiekt jest blisko i słaby, czy bardzo daleko i jasny, bo oba przypadki mogą wyglądać identycznie. To duży problem, gdy szuka się najdalszych, a więc i najstarszych galaktyk we wszechświecie.

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Światło z bardzo odległych obiektów dociera do nas mocno rozciągnięte przez ekspansję wszechświata. Zjawisko to nazywa się przesunięciem ku czerwieni (tzw. redshifting) i sprawia, że światło widzialne najdalszych galaktyk zamienia się w podczerwień. Teleskop Webba został zaprojektowany właśnie do obserwacji w podczerwieni, dzięki czemu może wypatrywać obiektów z najwcześniejszych epok wszechświata.

Aby szybko ocenić odległość do danego obiektu, astronomowie stosują tak zwaną metodę zaniku. Polega ona na sprawdzaniu, w których filtrach, czyli zakresach długości fal, dany obiekt jest widoczny, a w których znika. Im dalszy obiekt, tym przy dłuższych falach następuje ten zanik. Metoda jest szybka, ale niezbyt precyzyjna, więc bywa zawodna.

Zespół kierowany przez Maruse Bradac, specjalistkę w dziedzinie kosmologii obserwacyjnej z Uniwersytetu w Lublanie, użył Webba do obserwacji gromady Pocisk (Gromada galaktyk 1E0657-558), czyli stosunkowo bliskiej nam gromady galaktyk. Naukowcy szukali w tle zdjęcia odległych galaktyk i metodą zaniku znaleźli dwa obiekty, nazwane Bullet BD1 i Bullet BD2. Wszystko wskazywało, że to bardzo młode i niezwykle odległe galaktyki.

Naukowcy postanowili to zweryfikować i wykonali dokładniejsze obserwacje spektroskopowe, czyli rozłożyli światło obiektów na poszczególne kolory. Okazało się, że to wcale nie galaktyki, lecz brązowe karły leżące w naszej własnej galaktyce.

Brązowy karzeł to obiekt pośredni między dużą planetą a małą gwiazdą. Jest za mały, by w jego wnętrzu zachodziła reakcja termojądrowa, więc z czasem tylko stygnie. Bullet BD1 i Bullet BD2 mają temperatury około 125 i 27 stopni Celsjusza, co czyni je jednymi z najzimniejszych znanych brązowych karłów. Ich odkrycie pomoże zrozumieć, jak takie obiekty właściwie powstają.