Sprzęt

Prawdziwa gratka dla fanów kultowej serii. Za 283 zł

Mega Man to seria niezwykle wciągających, a jednocześnie diabelnie trudnych gier platformowych. Nic więc dziwnego, że zdobyła ona rzesze fanów na całym świecie. A dzięki tej konsoli będziesz mógł grać w 6 pierwszych części serii w każdych okolicznościach.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 19:20
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Telepolis.pl
Prawdziwa gratka dla fanów kultowej serii. Za 283 zł
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Mowa tu o My Arcade Pocket Player Pro Mega Man. Konsola ta ma wbudowane 6 pierwszych części, które ukazały się na NES-a, czyli Mega Man 1-6, który swego czasu był jedną z najpopularniejszych gier od CAPCOMU. A to wszystko w promocyjnej cenie za jedyne 282,99 zł

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My Arcade Pocket Player Pro Mega Man 6 gier z serii Mega Man na jednym urządzeniu

My Arcade Pocket Player Pro Mega Man w promocji

Samo urządzenie ma 2,75-calowy ekran, wbudowany głośnik, oraz wyjście słuchawkowe. Ciekawie natomiast prezentuje się kwestia zasilania. Tą rozwiązano na dwa sposoby. Pierwszym jest wejście USB-C, które pozwala na granie na kablu bez zużywania baterii.

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My Arcade Pocket Player Pro Mega Man 6 gier z serii Mega Man na jednym urządzeniu

Drugim są baterie. A dokładniej 4 baterie AA, dzięki którym nie musimy się martwić o to, że sprzęt rozładuje się nam w podróży: ot, wystarczy wymienić baterie i grać dalej. Chociaż oczywiście na dłuższą metę lepszym pomysłem będzie postawienie na akumulatorki AA, najlepiej litowo-jonowe przez wzgląd na utrzymanie odpowiedniego napięcia w konsoli. 

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telepolis
gaming konsole retro My Arcade Pocket Player Pro Mega Man My Arcade
Źródła zdjęć: My Arcade