Prawdziwa gratka dla fanów kultowej serii. Za 283 zł

Mowa tu o My Arcade Pocket Player Pro Mega Man. Konsola ta ma wbudowane 6 pierwszych części, które ukazały się na NES-a, czyli Mega Man 1-6, który swego czasu był jedną z najpopularniejszych gier od CAPCOMU. A to wszystko w promocyjnej cenie za jedyne 282,99 zł.

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My Arcade Pocket Player Pro Mega Man w promocji

Samo urządzenie ma 2,75-calowy ekran, wbudowany głośnik, oraz wyjście słuchawkowe. Ciekawie natomiast prezentuje się kwestia zasilania. Tą rozwiązano na dwa sposoby. Pierwszym jest wejście USB-C, które pozwala na granie na kablu bez zużywania baterii.