Prawdziwa gratka dla fanów kultowej serii. Za 283 zł
Mega Man to seria niezwykle wciągających, a jednocześnie diabelnie trudnych gier platformowych. Nic więc dziwnego, że zdobyła ona rzesze fanów na całym świecie. A dzięki tej konsoli będziesz mógł grać w 6 pierwszych części serii w każdych okolicznościach.
Mowa tu o My Arcade Pocket Player Pro Mega Man. Konsola ta ma wbudowane 6 pierwszych części, które ukazały się na NES-a, czyli Mega Man 1-6, który swego czasu był jedną z najpopularniejszych gier od CAPCOMU. A to wszystko w promocyjnej cenie za jedyne 282,99 zł.
My Arcade Pocket Player Pro Mega Man w promocji
Samo urządzenie ma 2,75-calowy ekran, wbudowany głośnik, oraz wyjście słuchawkowe. Ciekawie natomiast prezentuje się kwestia zasilania. Tą rozwiązano na dwa sposoby. Pierwszym jest wejście USB-C, które pozwala na granie na kablu bez zużywania baterii.
Drugim są baterie. A dokładniej 4 baterie AA, dzięki którym nie musimy się martwić o to, że sprzęt rozładuje się nam w podróży: ot, wystarczy wymienić baterie i grać dalej. Chociaż oczywiście na dłuższą metę lepszym pomysłem będzie postawienie na akumulatorki AA, najlepiej litowo-jonowe przez wzgląd na utrzymanie odpowiedniego napięcia w konsoli.