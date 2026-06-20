Aplikacje

Do tego dnia warto zalogować się mObywatela. Unikniesz komplikacji

Jeśli korzystasz z aplikacji mObywatel, to warto się do niej zalogować do 5 sierpnia 2026 roku. Dzięki temu unikniesz komplikacji.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 18:49
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Do tego dnia warto zalogować się mObywatela. Unikniesz komplikacji
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W sierpniu 2026 r. w aplikacji mObywatel zostaną zaktualizowane certyfikaty dokumentów, tak aby mogły dalej działać bez przerw, ale większość użytkowników będzie musiała tylko… zalogować się do aplikacji przed określoną datą.

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Zaloguj się do mObywatela

Chodzi o standardowe „przedłużenie życia” certyfikatów, które stoją za cyfrowymi dokumentami w mObywatelu (m.in. mDowód, legitymacje uczniowskie i studenckie). Aktualizacja ma zostać przeprowadzona zdalnie, a dla zwykłego użytkownika warunek jest jeden: do 5 sierpnia 2026 r. trzeba choć raz wejść do aplikacji i się zalogować. Wtedy certyfikaty odnowią się automatycznie w tle i dokumenty zachowają ważność.

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Jeżeli ktoś nie zaloguje się do mObywatela do 5 sierpnia, dany certyfikat wygaśnie, a dokument przestanie działać w aplikacji. W takiej sytuacji trzeba będzie go dodać od nowa. W przypadku uczniów oznacza to konieczność wygenerowania świeżego kod QR na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej i ponownie zeskanowanie go w mObywatelu. Natomiast jeśli chodzi o studentów to nie obejdzie się bez odebrania nowego kod QR w dziekanacie i ponownie aktywowanie legitymacji w aplikacji.

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ministerstwo cyfryzacji mObywatel
Źródła zdjęć: Ministerstwo Cyfryzacji
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji