Do tego dnia warto zalogować się mObywatela. Unikniesz komplikacji
Jeśli korzystasz z aplikacji mObywatel, to warto się do niej zalogować do 5 sierpnia 2026 roku. Dzięki temu unikniesz komplikacji.
W sierpniu 2026 r. w aplikacji mObywatel zostaną zaktualizowane certyfikaty dokumentów, tak aby mogły dalej działać bez przerw, ale większość użytkowników będzie musiała tylko… zalogować się do aplikacji przed określoną datą.
Zaloguj się do mObywatela
Chodzi o standardowe „przedłużenie życia” certyfikatów, które stoją za cyfrowymi dokumentami w mObywatelu (m.in. mDowód, legitymacje uczniowskie i studenckie). Aktualizacja ma zostać przeprowadzona zdalnie, a dla zwykłego użytkownika warunek jest jeden: do 5 sierpnia 2026 r. trzeba choć raz wejść do aplikacji i się zalogować. Wtedy certyfikaty odnowią się automatycznie w tle i dokumenty zachowają ważność.
Jeżeli ktoś nie zaloguje się do mObywatela do 5 sierpnia, dany certyfikat wygaśnie, a dokument przestanie działać w aplikacji. W takiej sytuacji trzeba będzie go dodać od nowa. W przypadku uczniów oznacza to konieczność wygenerowania świeżego kod QR na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej i ponownie zeskanowanie go w mObywatelu. Natomiast jeśli chodzi o studentów to nie obejdzie się bez odebrania nowego kod QR w dziekanacie i ponownie aktywowanie legitymacji w aplikacji.