Do tego dnia warto zalogować się mObywatela. Unikniesz komplikacji

W sierpniu 2026 r. w aplikacji mObywatel zostaną zaktualizowane certyfikaty dokumentów, tak aby mogły dalej działać bez przerw, ale większość użytkowników będzie musiała tylko… zalogować się do aplikacji przed określoną datą.

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Zaloguj się do mObywatela

Chodzi o standardowe „przedłużenie życia” certyfikatów, które stoją za cyfrowymi dokumentami w mObywatelu (m.in. mDowód, legitymacje uczniowskie i studenckie). Aktualizacja ma zostać przeprowadzona zdalnie, a dla zwykłego użytkownika warunek jest jeden: do 5 sierpnia 2026 r. trzeba choć raz wejść do aplikacji i się zalogować. Wtedy certyfikaty odnowią się automatycznie w tle i dokumenty zachowają ważność.