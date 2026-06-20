Sprzęt

Gamingowy laptop z Windowsem taniej, niż bez systemu

Czego by nie mówić o Windowsie, to jest to najlepszy system do gamingu. A w dzisiejszej promocji laptop z nim na pokładzie możecie kupić taniej niż bez systemu. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:44
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Telepolis.pl
Gamingowy laptop z Windowsem taniej, niż bez systemu
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Mowa tu o HP Victus 15-FA2090NW, który w wersji z Windows 11 Home kosztuje 4349,99 zł. Dla porównania, wariant bez systemu operacyjnego jest wyceniony na 4399,99 zł. Jest więc o 50 zł tańszy. Przy okazji oferuje naprawdę przyzwoite parametry, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecne ciężkie czasy na rynku elektroniki. 

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HP Victus 15-FA2090NW Gamingowy laptop z systemem taniej, niż bez

HP Victus 15-FA2090NW

Jeśli chodzi o ekran, to mamy 15,6-calowy ekran o rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli i z odświeżaniem 144 Hz. I ma to sens, ponieważ jego parametry są skrojone pod granie w Full HD. Sercem urządzenia jest natomiast 10-rdzeniowy i 16-wątkowy układ Intel Core 7 240H, który współpracuje z 24 GB RAM DDR5 o taktowaniu 5600 MHz. 

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HP Victus 15-FA2090NW Gamingowy laptop z systemem taniej, niż bez

Na dane, więc system i gry przeznaczono natomiast 512 GB pamięci PCIe NVMe 4.0. Najważniejsza w gamingowym laptopie jest rzecz jasna karta graficzna. I tu jest przyzwoicie. Mamy do dyspozycji GeForce RTX 5060 z 8 GB vRAM. 

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Źródła zdjęć: HP