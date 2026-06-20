Jasność, która wypala oczy. Samsung przebił Apple prawie 10 razy

Aż 40 000 cd/m2 jasności

Samsung Display stworzył drugą generację wyświetlaczy używanych w różnego rodzaju zestawach XR , czyli urządzeniach do wirtualnej/rozszerzonej/mieszanej rzeczywistości. Osiąga on oszałamiającą maksymalna jasność 40 000 cd/m2 , która jest aż 8x wyższa od tego, zapewniło Apple Vision Pro (którego wyświetlacze produkuje Sony).

Technologia nazywa się OLEDoS i jest to 1,3-calowy panel micro-OLED. Jest rewolucyjna, bo Samsung pozbył się tu filtrów kolorów na rzecz światła emitowanego bezpośrednio przez warstwę emisyjną RGB OLED umieszczoną na waflu krzemowym. W ten sposób producent uzyskał bardzo wysoką jasność, bo kolory nie muszą przechodzić przez żaden dodatkowy filtr, a przy okazji zminiaturyzował układ do takich wymiarów, że można go używać w inteligentnych okularach.