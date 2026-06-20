Sprzęt

Jasność, która wypala oczy. Samsung przebił Apple prawie 10 razy

Samsung ustanowił rekord jasności wyświetlaczy. Firma zaprezentowała właśnie najnowsze rozwiązanie w segmencie RGB Micro OLED. 

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 20:47
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Jasność, która wypala oczy. Samsung przebił Apple prawie 10 razy
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Aż 40 000 cd/m2 jasności

Samsung Display stworzył drugą generację wyświetlaczy używanych w różnego rodzaju zestawach XR, czyli urządzeniach do wirtualnej/rozszerzonej/mieszanej rzeczywistości. Osiąga on oszałamiającą maksymalna jasność 40 000 cd/m2, która jest aż 8x wyższa od tego, zapewniło Apple Vision Pro (którego wyświetlacze produkuje Sony).

Dalsza część tekstu pod wideo

Technologia nazywa się OLEDoS i jest to 1,3-calowy panel micro-OLED. Jest rewolucyjna, bo Samsung pozbył się tu filtrów kolorów na rzecz światła emitowanego bezpośrednio przez warstwę emisyjną RGB OLED umieszczoną na waflu krzemowym. W ten sposób producent uzyskał bardzo wysoką jasność, bo kolory nie muszą przechodzić przez żaden dodatkowy filtr, a przy okazji zminiaturyzował układ do takich wymiarów, że można go używać w inteligentnych okularach.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Gogle VR META Quest 3S 256GB
Gogle VR META Quest 3S 256GB
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Gogle VR META Quest 3S Xbox Edition 128GB Czarny
Gogle VR META Quest 3S Xbox Edition 128GB Czarny
0 zł
2499 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499 zł
Gogle VR SONY PlayStation VR2
Gogle VR SONY PlayStation VR2
0 zł
1850.72 zł - najniższa cena
Kup teraz 1850.72 zł
Advertisement

Ta jasność była właśnie przeszkodą w używaniu tego typu wyświetlaczy na dworze (i np. czytaniu mapy). Jednoczesna miniaturyzacja układu odpowiadającego za obraz może pomóc wkrótce wydać nową generację urządzeń o mniejszych gabarytach i większych możliwościach.

Image
telepolis
samsung Samsung Display rgb micro oled
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Flatpanels