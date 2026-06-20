Przełom w leczeniu. Ten człowiek żyje z przeszczepem od dawcy z HIV

Płuca od dawcy z HIV

Bertrand Nelson ma 56 lat i z wirusem HIV żyje od ponad dwudziestu lat. 21 marca 2026 roku w szpitalu NYU Langone Health w Nowym Jorku przeszedł przeszczep płuc i wątroby. Po raz pierwszy w historii dawca narządów również był zakażony HIV. Zabieg nadzorowała Sapna Mehta, dyrektor kliniczna NYU Langone Transplant Institute, specjalizująca się w transplantologii.

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Do niedawna coś takiego było prawnie niemożliwe. Zmieniła to ustawa HOPE Act, podpisana w 2013 roku przez prezydenta Baracka Obamę. Wcześniej przeszczepianie narządów od osoby zakażonej HIV było w Stanach Zjednoczonych przestępstwem federalnym. Dzięki nowym przepisom osoby żyjące z HIV mogły zacząć oddawać sobie nawzajem nerki i wątroby, ale serca i płuca długo uznawano za zbyt ryzykowne.

Nelson zachorował na HIV i sarkoidozę w 2000 roku. Sarkoidoza to choroba, w której w organizmie gromadzą się skupiska komórek odpornościowych, najczęściej w płucach. Przez dwie dekady choroba pozostawała w remisji, czyli nie dawała objawów. W 2021 roku mężczyzna zachorował na legionelozę, czyli ciężkie zapalenie płuc wywołane przez bakterie Legionella. To uruchomiło nawrót sarkoidozy i szybkie pogarszanie się wydolności płuc. Na listę oczekujących na przeszczep trafił w październiku 2024 roku.

Sama operacja nie przebiegła bez komplikacji. W jej trakcie doszło u Nelsona do zatrzymania oddechu, ale lekarzom udało się go reanimować. Po zabiegu spędził w szpitalu 67 dni, zanim wrócił do domu w New Jersey, gdzie opiekuje się nim 81-letnia matka.

Eksperci podkreślają, że to coś więcej niż pojedynczy medyczny sukces. Cameron Wolfe, specjalista chorób zakaźnych związanych z transplantologią z Duke University School of Medicine, zwraca uwagę, że taki przeszczep otwiera szybszą ścieżkę leczenia dla osób z HIV i ciężkimi chorobami płuc. Jego zdaniem każda taka operacja dostarcza też nowej wiedzy, która może w przyszłości przybliżyć naukowców do trwałego wyleczenia HIV.