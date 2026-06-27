Sprzęt

Kryzys pamięci RAM jeszcze potrwa. Padła data od czołowego producenta

Kryzys cenowy pamięci RAM daje się każdemu we znaki. Rozbudowa centr danych sztucznej inteligencji sprawia, że rynek konsumencki jest zepchnięty na margines. Niedawno jeden z czołowych producentów pamięci, firma Micron, wypowiadała się, do kiedy ma trwać ten problematyczny stan rzeczy.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 11:42
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Kryzys pamięci RAM jeszcze potrwa. Padła data od czołowego producenta
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Należy uzbroić się w cierpliwość

Dyrektor generalny firmy Micron, Sanjay Mehrotra, w niedawnym spotkaniu z inwestorami wypowiadał się na temat niedoboru pamięci RAM. Powiedział, że sytuacja z dostępnością ma dopiero zacząć poprawiać się stopniowo w roku 2028. Warto tu zaznaczyć, że Micron odnotował rekordowe wyniki za miniony kwartał fiskalny, właśnie głównie przez zaopatrywanie centr danych AI w RAM.

Wcześniej firma zapowiedziała kilka inicjatyw, aby poprawić sytuację z podażą DRAM-u – w tym wybudowanie ogromnej fabryki w Nowym Jorku, która powinna zacząć produkcję komponentów w 2029 roku. Micron podpisał także list intencyjny celem przejęcia fabryki od PSMC w umowie opiewającej na kwotę 1,8 miliarda dolarów. Efekty tej transakcji powinniśmy zobaczyć pod koniec 2027 roku.

Niestety problematyczna sytuacja z dostępnością RAM-u jest powodem, dlaczego Steam Machine kosztuje zaskakująco dużo, a nadchodzące konsole, w tym Xbox Helix czy PS6, raczej także będą o wiele droższe niż ich dotychczasowe odpowiedniki.

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Źródła zdjęć: Mike_shots / Shutterstock.com
Źródła tekstu: TechPowerUp