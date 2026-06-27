Kryzys pamięci RAM jeszcze potrwa. Padła data od czołowego producenta

Dyrektor generalny firmy Micron, Sanjay Mehrotra, w niedawnym spotkaniu z inwestorami wypowiadał się na temat niedoboru pamięci RAM. Powiedział, że sytuacja z dostępnością ma dopiero zacząć poprawiać się stopniowo w roku 2028. Warto tu zaznaczyć, że Micron odnotował rekordowe wyniki za miniony kwartał fiskalny, właśnie głównie przez zaopatrywanie centr danych AI w RAM.

Wcześniej firma zapowiedziała kilka inicjatyw, aby poprawić sytuację z podażą DRAM-u – w tym wybudowanie ogromnej fabryki w Nowym Jorku, która powinna zacząć produkcję komponentów w 2029 roku. Micron podpisał także list intencyjny celem przejęcia fabryki od PSMC w umowie opiewającej na kwotę 1,8 miliarda dolarów. Efekty tej transakcji powinniśmy zobaczyć pod koniec 2027 roku.

Niestety problematyczna sytuacja z dostępnością RAM-u jest powodem, dlaczego Steam Machine kosztuje zaskakująco dużo, a nadchodzące konsole, w tym Xbox Helix czy PS6, raczej także będą o wiele droższe niż ich dotychczasowe odpowiedniki.