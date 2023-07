Znana rakieta przechodzi na emeryturę. ESA nadal czeka na następcę

Ariane 5 jest ciężką rakietą nośną, która służy Europejskiej Agencji Kosmicznej od prawie trzech dekad. W tym czasie wyniosła w przestrzeń kosmiczną i na orbitę okołoziemską wiele ładunków. Najbardziej znane z nich to chociażby satelity nawigacyjne Galileo, Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, czy ostatnio sonda JUICE. Teraz rakieta przejdzie na zasłużoną emeryturę.

Ostateczny start rakiety Ariane 5 odbył się w nocy ze środy na czwartek z portu kosmicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w Kourou w Gujanie Francuskiej. Podczas transmisji spiker poinformował o tym, że Ariane 5 właśnie zakończyła swoją służbę. Pierwszy raz skorzystano z niej w 1996 roku, co oznacza, że brała czynny udział w kosmicznych misjach przez 27 lat. Podczas swojej ostatniej misji dostarczyła dwa satelity wojskowe.

