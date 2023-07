Słońce zdziwiło naukowców. To pierwsze tak dokładne zdjęcia

Naukowcy zaobserwowali niecodzienne zjawisko na Słońcu. Centralna gwiazda naszego układu wystrzeliwuje gigantyczne ogniste kule, które następnie ponownie wracają na jej powierzchnię

Słońce, pomimo tego, że od tysiącleci pełni ważną rolę w kulturze, sztuce i religii, nadal pozostaje dla nas jedną wielką zagadką. Korona jest najbardziej zewnętrzną częścią Słońca, lecz temperatura tam występująca to nadal około miliona stopni Celsjusza. Masa samej gwiazdy wynosi 99,86% całkowitej masy Układu Słonecznego. Dodatkowo mnogość zjawisk występujących wewnątrz i na zewnątrz Słońca sprawia, że jest to niezwykle ciekawy obiekt do obserwacji. Ostatnio sfotografowano obszar, na którym można było podziwiać deszcz koronalny.

Ogniste "meteory" uderzają w powierzchnię Słońca

W 2020 roku Europejska Agencja Kosmiczna posłała w stronę Słońca Solar Orbiter, którego zadaniem jest obserwacja i fotografowanie zjawisk występujących na powierzchni gwiazdy. Pierwszy bliski przelot w odległości 49 milionów kilometrów od gwiazdy odbył się już w 2022 roku. To właśnie wtedy wykonano zdjęcia przedstawiające zjawisko słonecznych "meteorów". Nie są to takie same skaliste ciała, jakie przemieszczają się po całym kosmosie. W rzeczywistości są to skondensowane grudy plazmy, które w wyniku gwałtownego spadku temperatury na stosunkowo niewielkim obszarze zostały wyrzucone w górę i ponownie spadają na powierzchnię Słońca.

Rozmiary takich schłodzonych grud plazmy mogą sięgać nawet 250 kilometrów średnicy i poruszają się z prędkością 100 km/s. Jeżeli meteoryt leci w Ziemię, to częściowo lub w całości ulega spaleniu po wejściu w atmosferę planety, choć niewątpliwie obiekt o takich rozmiarach dotarłby do jej powierzchni. Z kolei w przypadku Słońca wygląda to nieco inaczej. Brak stałej powierzchni sprawia, że uderzenie w nie tak wielkiego obiektu wywołuje jedynie krótki, lecz intensywny rozbłysk.

