NASA nie znajdzie pieniędzy? Mars pod znakiem zapytania

NASA od dawna rozważa sprowadzenie próbek skał z powierzchni Marsa. Problemem okazuje się jednak koszt tego przedsięwzięcia, który ostatnio został ponownie przeliczony.

Agencja kosmiczna NASA od lat przygotowuje się do sprowadzenia próbek z powierzchni Marsa na Ziemię w celu badań. Łazik planetarny Perseverance zbiera już nawet materiał przygotowując się na przyszłą wysyłkę. Jednak nadal nie istnieją konkretne plany, jak taką przesyłkę zorganizować. Według najnowszych wyliczeń koszt realizacji tego planu jest znacznie wyższy niż wcześniej zakładano.

NASA stoi przed naprawdę trudnym zadaniem. Konieczne jest nie tylko zbudowanie następnego, odpowiednio przygotowanego do misji statku kosmicznego, który dotrze na planetę, ale także załadowanie na niego zebranych próbek i sprowadzenie ich na Ziemię.

Thomas Zurbuchen, były zastępca administratora NASA, powiedział, że cały czas myślał o tym projekcie w ciągu ostatnich kilku miesięcy swojej w agencji, a także już po odejściu ze stanowiska. Podczas swojej kadencji był jedną z osób, które poparły pomysł i pomogły go zaaprobować przez kierownictwo. Problemem, którego nie rozwiązano od tamtego czasu jest jednak budżet.

Wcześniej sądzono, że misja przywiezienia próbek z Marsa będzie kosztować około 4,4 miliarda dolarów. Teraz kierownik programu misji Jet Propulsion Laboratory Richard Cook i dyrektor misji w siedzibie NASA Jeff Gramling przedstawili nowy kosztorys. Ponoć znacznie bardziej urealniony, niestety też proporcjonalnie wyższy.

Najnowsze wyliczenia wskazują, że budżet należałoby zwiększyć do co najmniej 8-9 mld dol. W dodatku tym razem mowa jest jedynie o stworzeniu i przetestowaniu poszczególnych komponentów misji. Kwota nie obejmuje natomiast kosztów startu, wydatków na działania operacyjne w okresie pięciu lat oraz ceny budowy nowego obiektu służącego do pobierania próbek, przetwarzania skał i gleby z Marsa.

Ostatecznie całą operację oszacowano na 10 mld dol., co zarazem stawia ją pod znakiem zapytania. Nie wiadomo bowiem, czy NASA podejmie się tak kosztownej ekspedycji. Zwłaszcza w świetle ogromnych budżetów pochłanianych przez inny kluczowy projekt - Artemis.

