Mars znów wzbudza sensację. Na zdjęciu dostrzeżono... sami oceńcie

NASA wskazała surowe zdjęcie, które zostało w tym tygodniu ulubieńcem społeczności. Obraz wykonany został przez łazik Perseverance 837 dnia Sol.

Eksploracja Marsa cały czas trwa

Misja NASA Mars 2020 rozpoczęła się 30 lipca 2020 roku, gdy wystrzelono rakietę Atlas V. Parę miesięcy po starcie, 18 lutego 2021, z sukcesem udało się dostać na powierzchnię czwartej planety od Słońca. Lądowanie miało miejsca w Kraterze Jezero, zlokalizowanym na obrzeżach basenu uderzeniowego Isidis.

O tego czasu na powierzchni Marsa pracują łazik Perseverance oraz helikopter Ingenuity. Pierwszy z nich zawiera siedem urządzeń, dzięki którym prowadzi badania naukowe oraz eksploruje planetę. Należą do nich Mastcam-Z, czyli kamera do obrazowania panoramicznego z opcją wykonywania zbliżeń, SuperCam analizująca skład chemiczny i mineralny skał, Planetarny Instrument do Rentgenowskiej Litochemii, SHERLOC do skanowania miejsc z potencjałem do istnienia życia, Marsjański Eksperyment Produkcji Tlenu, Analizator Dynamiki Środowiska oraz radarowy przetwornik obrazu podpowierzchni.

Fotografia tygodnia i bezwstydne skojarzenie

Dzięki obecności zaawansowanych kamer łazik może codziennie dostarczać naukowcom zdjęcia z powierzchni Marsa. Wszystkie obrazy publikowane są najpierw w wersji surowej na stronie NASA, a dopiero później podlegają opracowaniu. Wyjątkowo interesujące lub mało niespotykane obiekty dodatkowo są opisywane w szerszym kontekście.

Każdego tygodnia ze zdjęć w wersji surowej wybierany jest ulubieniec publiczności, który wskazywany jest na podstawie ilości głosów internautów. Z tygodnia 25.06-1.07.2023 najlepszym zdjęciem okazała się fotografia wykonana przez prawą kamerę Mastcam-Z, umieszczoną na maszcie łazika. Zdjęcie przedstawia zbiór skał, które uwiecznione zostały 28 czerwca o godzinie 10:58 lokalnego czasu.

A dlaczego akurat ta fotografia? – zapytacie. Cóż, dyplomatycznie rzecz ujmując, internauci znaleźli pewne bezwstydne skojarzenie. A jakie, to już się można domyśleć. Niech wskazówkę stanowi fakt, że podobne skojarzenie pojawiło się w 2013 roku, gdy wodzę fantazji popuścił zespół kontrolujący łaziki Spirit i Opportunity.

Kluczowym celem obecności łazika na Marsie jest astrobiologia, a dokładniej poszukiwanie śladów dawnego życia na planecie. Perseverance analizuje starożytną geologię i klimat Czerwonej Planety, dając wskazówki dla naukowców jak przygotować ludzi do przyszłej wizyty na planecie. Misja jest jednak także idealną okazją do przyjrzenia się innej planecie, ukazania jej wyjątkowości i piękna w postaci obrazów.

