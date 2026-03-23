Huawei tnie ceny na Wielkanoc. Smartwatche i słuchawki mocno taniej

Z wielkanocnej promocji można skorzystać w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na huawei.pl. Oferta trwa do 26 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zegarki w niższej cenie

Pierwszym ze smart zegarków w promocji jest Huawei WATCH FIT 3. Choć nie jest to najnowszy model, bo wszedł do sprzedaży blisko dwa lata temu, to ma naprawdę sporo opcji przydanych podczas wiosennych aktywności. Model ten dostępny jest w 7 wersjach kolorystycznych:

szary, księżycowa biel, czarny, różowy za 349 zł ,

, perłowa biel z paskiem skórzanym za 449 zł ,

, złoty z bransoletą milanese za 499 zł ,

, zielony za 349 zł (wyłącznie na huawei.pl).

Nowszy model, czyli Huawei WATCH FIT 4 Pro, kosztuje teraz 599 zł. Wyróżnia się ulepszonym systemem czujników TruSense, zaawansowaną analizą treningów oraz zwiększoną trwałością, dzięki zastosowaniu tytanowej koperty i szafirowego szkła. Zegarek dostępny jest w trzech odsłonach: zielonej, niebieskiej i czarnej.

Słuchawki Huawei taniej

Pierwszy model słuchawek w nowej promocji Huawei to stylowy FreeClip. Dzięki klipsowej konstrukcji nadają się do intensywnej aktywności fizycznej, np. biegania. Teraz można je mieć za 499 zł i w 4 kolorach do wyboru: czarnym, fioletowym, beżowym, a także złotym (dostępnym wyłącznie na huawei.pl).

Drugie sportowe słuchawki w portfolio producenta to nauszne Huawei FreeArc, dostępne w kolorze szarym, czarnym i zielonym za 299 zł. W ramach wielkanocnej oferty warto także zwrócić uwagę na Huawei FreeBuds 6i za 269 zł oraz Huawei FreeBuds 7i za 299 zł. Oba modele to słuchawki dokanałowe z ANC, wyrazistym basem i długim czasem pracy.