HP celowo zmusza Cię do czekania 15 min na telefonie

Kupujesz nową drukarkę. Wyjmujesz ją z pudełka, podłączasz do komputera, ale coś nie działa. Najpierw szukasz pomocy w internecie, ale w końcu się poddajesz i decydujesz się na kontakt z działem wsparcia. Problem chcesz szybko rozwiązać, więc wybierasz kontakt telefoniczny. Ponad 15 minut wisisz na słuchawce, zanim ktoś odbierze.

Brzmi znajomo? Okazuje się, że to celowe działanie, przynajmniej w przypadku firmy HP.

HP zmusza klientów do czekania 15 minut

Do pracowników HP trafiła służbowa notka, w której przedstawiciele firmy informują o zmianach w obsłudze klientów w regionie EMEA, który obejmuje Europę, Afrykę oraz Bliski Wschód. Okazuje się, że firma HP zamierza celowo wydłużać czekanie na infolinii do 15 minut, aby "zachęcić" klientów do korzystania z alternatywnych sposobów kontaktu i rozwiązywania problemów.